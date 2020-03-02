2020-03-02T18:39:45+03:00
Общество

Ковдор, Снежногорск и Кировск получат деньги на реализацию проектов благоустройства

Для победы на федеральном конкурсе им не хватило совсем чуть-чуть
Елена МОЛОДЦОВА
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Городской парк в Кировске благоустроят за счет областного бюджета. Фото: Правительство Мурманской областиГородской парк в Кировске благоустроят за счет областного бюджета. Фото: Правительство Мурманской области
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На днях Мурманскую область облетела новость о том, что сразу три заполярных города смогли одержать победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В финал вышли шестеро из восьми участников, но Ковдору, Снежногорску и Кировску не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выиграть и получить деньги на реализацию своих проектов.

В Ковдоре уверены, что концепция Гиперьборея должна читаться в каждом уголке города. Фото: Правительство Мурманской области

В Ковдоре уверены, что концепция Гиперьборея должна читаться в каждом уголке города. Фото: Правительство Мурманской области

- Это очень хороший результат. И, на мой взгляд, будет справедливо, если те проекты, которые прошли в финал и точно достойны воплощения жизнь, мы профинансируем из областного бюджета и реализуем в 2021 году. Тем более что они создавались местными жителями. Так что готовьте проектно-сметную документацию, будем благоустраивать наши города, - сообщил прекрасную новость губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей чибис уверен, что Снежный сквер должен расцвести в Снежногорске. Фото: Правительство Мурманской области

Андрей чибис уверен, что Снежный сквер должен расцвести в Снежногорске. Фото: Правительство Мурманской области

Это значит, что в городском парке в Кировске появятся колесо обозрения с теплыми кабинками и железная дорога с настоящими вагонетками, которая станет визитной карточкой этого пространства. В Ковдоре будут и дальше развивать концепцию Гипербореи, создавая тематические городские пространства. А в Снежногорске обустроят Снежный сквер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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