В Кандалакше обновят набережную, а в Оленегорске построят Волшебную гору

Заполярные города строились наспех. Задача была создать дома там, где не должен жить человек, и за кратчайшие сроки. Стране нужен был выход к морю, вгрызаться в богатые недра кольской земли. Поэтому у нас так мало красивых зданий и так много серых девятиэтажек и старых хрущевок.

Три из восьми

Правда, северяне не могли не заметить изменения, которые идут с нашими городами в последние годы. В Мурманске, например, привели в порядок часть парков и скверов, не отстают и другие муниципалитеты. Где в ближайшее время закипит работа и станет красиво, рассказала министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк.

28 февраля в Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В числе победителей – сразу три заполярных идеи.

- Всего Центр городского развития Мурманской области подал на конкурс 8 заявок, из них 6 стали финалистами, а проекты по Кандалакше, Оленегорску и Заполярному победили. Общая сумма федеральной поддержки по ним составит 185 миллионов рублей, - рассказала Ольга Вовк.

Природный урбанизм

В Кандалакше хотят благоустроить набережную и сделать рядом с ней парк с зоной для пикников. На это потребуется 70 миллионов рублей.

- В основу концепции благоустройства заложены принципы природного урбанизма. Сохранение существующего зеленого каркаса является важнейшей частью проекта. Все пешеходные связи, малые архитектурные формы и объекты тяготения состоят из природных материалов – дерева и камня. Композиция дорожек имеет определённый ритм, с отголосками на архитектурную идентичность деревянного железнодорожного вокзала Кандалакши. Прямые линии дорожек, соединяющие входные группы, набережную и спуск к воде, площадку для пикников, одновременно являются променадом и экотропой, – говорится в описании проекта.

В Кандалакше хотят благоустроить набережную и сделать рядом с ней парк с зоной для пикников. Фото: правительство Мурманской области

Березовое криволесье

В Заполярном почти на 8 тысячах квадратных метров мечтают сделать рекреационную территорию для спорта и отдыха. По ней проляжет тропа, которую разделят на две части: всесезонный маршрут вдоль городской застройки, с игровой, спортивной, событийной зонами; и сезонный, который летом подойдет для бега, а зимой будет ждать лыжников. На проект выделят 45 миллионов рублей.

- В основе формообразования малых архитектурных форм лежит «березовое криволесье» – преобладающая растительность в данной природной зоне. За основу узора взят характерный многоствольчатый узор растительности. В качестве акцента используется теплый красный цвет (цвет рябины, изображенной на гербе, и меди, добываемой в городе), который хорошо сочетается с окружающим пейзажем как в летнее, так и в зимнее время, - описали проект в Центре.

В Заполярном почти на 8 тысячах квадратных метров мечтают сделать рекреационную территорию для спорта и отдыха. Фото: правительство Мурманской области

Космос и волшебство

Что касается Оленегорска, то там должна появиться Волшебная гора за 70 миллионов рублей. Сделают ее на заасфальтированной площадке, где разместятся роллерная площадка и скейтпарк.

- Для поддержки фестивальной активности организуется фудкорт с зоной общественного гриля, рядом расположены парковки. От активных зон больницу отделяет зона ретрита – спокойное прогулочное пространство с закольцованными маршрутами. Спорт- и детская площадки расположены в глубине озелененной зоны. Зона Космического сада наполнена арт-объектами на космическую тематику. Это спокойное место с атмосферой леса. У фасада ДК устраивается амфитеатр и сцена. У фасада ДК обустраивается мемориальная площадка классической планировки, а также мини-площадь для проведения патриотических мероприятий. Для перехода к бульвару севернее территории предполагается обустройство пешеходного перехода, - пояснили авторы проекта.

Впрочем, можно надеяться, что будут реализованы не только три проекта-победителя, но и другие три финалиста – если они получат поддержку губернатора Мурманской области.

Что касается Оленегорска, то там должна появиться Волшебная гора за 70 миллионов рублей. Фото: правительство Мурманской области

СПРАВКА «КП»

В 2018 победителем конкурса стал проект «Северное сияние» в Полярных Зорях, в 2019 году выигравших было уже больше – «Поморская набережная» в Коле и «Ленинградская набережная» в Мончегорске.