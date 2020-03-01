2020-03-01T13:00:54+03:00
Происшествия

Уснул за рулем: Под Тайболой столкнулись «ГАЗель» и Renault Duster

Пассажир иномарки погиб на месте
Елена МОЛОДЦОВА
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Столкнувшиеся машины раскидало по обе стороны дороги. Фото: Мурманск ДТП ЧПСтолкнувшиеся машины раскидало по обе стороны дороги. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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И недели не прошло, как под Тайболой произошла страшная авария, в которой погибли два человека, как вновь на этом участке случилось смертельное ДТП. На 1329 километре федеральной трассы «Кола» дорогу не поделили «ГАЗель» и Renault Duster.

Пользователи почти сразу предположили, что виноват водитель иномарки, и даже нашлись очевидцы, которые видели буквально за полминуты до случившегося, как внедорожник гнал и обгонял попутки и, мол, при очередном маневре видимость закрыла фура… Однако диванные эксперты и свидетели на этот раз потерпели фиаско.

- Авария произошла в 16.10 29 февраля. Водитель «ГАЗели» уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault. Пассажир иномарки погиб на месте. Проводиться проверка, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам родственников,и водитель, и пассажир в Duster были пристегнуты. Но маневр грузовичка оказался настолько неожиданным, что уйти от лобового удара не было ни времени, ни возможности. Что ж, короткий сон водителя «ГАЗели» обошелся ему слишком дорого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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