На трассе "Кола" столкнулись "ГАЗель" и Mersedes, двое погибших
Увы, но эти праздничные выходные не обошлись без серьезных аварий. Смертельное столкновение двух машин произошло днем 24 февраля у Тайболы.
- В 13.00 на 1328 километре (+300 метров) автодороги Р-21 "Кола" столкнулись два транспортных средства. "ГАЗель" ехала в направлении Мурманска, а автомобиль Mersedes - в направлении Санкт-Петербурга. На месте погибли водитель "ГАЗели"и пассажир Mersedes. Также водителя иностранной машины доставили в Оленегорскую центральную городскую больницу для оказания медицинской помощи. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Все причины и обстоятельства уточняются, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД России по Мурманской области Евгений Шевченко.
Водители отмечают, что на данном участке федеральной трассы очень скользко.
Напомним: 22 февраля на 44 километре автодороги Пиренга – Ковдор столкнулись "ВАЗ-21074" и Ford Transit. На месте погиб водитель отечественной машины.
Смертельное ДТП под Тайболой в Мурманской области.Видео: vk.com/murmansk_dtp
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU