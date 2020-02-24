На трассе "Кола" столкнулись "ГАЗель" и Mersedes, двое погибших

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:20:28+03:00

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Увы, но эти праздничные выходные не обошлись без серьезных аварий. Смертельное столкновение двух машин произошло днем 24 февраля у Тайболы.

- В 13.00 на 1328 километре (+300 метров) автодороги Р-21 "Кола" столкнулись два транспортных средства. "ГАЗель" ехала в направлении Мурманска, а автомобиль Mersedes - в направлении Санкт-Петербурга. На месте погибли водитель "ГАЗели"и пассажир Mersedes. Также водителя иностранной машины доставили в Оленегорскую центральную городскую больницу для оказания медицинской помощи. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Все причины и обстоятельства уточняются, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД России по Мурманской области Евгений Шевченко.

Водители отмечают, что на данном участке федеральной трассы очень скользко.

Напомним: 22 февраля на 44 километре автодороги Пиренга – Ковдор столкнулись "ВАЗ-21074" и Ford Transit. На месте погиб водитель отечественной машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/762621" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП под Тайболой в Мурманской области.Видео: vk.com/murmansk_dtp

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