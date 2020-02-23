Водитель, устроивший аварию под Ковдором, погиб

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Увы, праздник День защитника Отечества был омрачен для жителей Ковдора. Буквально за полчаса до 23 февраля недалеко от этого города произошла смертельная авария.

- В 23.30 22 февраля на 44 километре автодороги Пиренга – Ковдор случилось ДТП. Водитель «ВАЗ-21074» двигался в сторону Мурманска и столкнулся со стоящем на обочине Ford Transit, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

К сожалению, удар оказался довольно сильным, и в противостоянии отечественного автопрома и иномарки счет оказался не в пользу первого. 60-летний водитель «семерки» погиб на месте, а три его пассажира: 51-летний мужчина и две женщины 38 и 62 лет получили травмы. Извлекать пострадавших из покореженного железа пришлось спасателям. Люди в микроавтобусе отделались испугом. Что стало причиной аварии, теперь выясняют инспекторы ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU