2020-02-23T13:50:09+03:00
Происшествия

Водитель, устроивший аварию под Ковдором, погиб

«Семерка» влетела в стоявший на обочине микроавтобус
Елена МОЛОДЦОВА
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Зажатым в машине пассажирам понадобилась помощь спасателей.Зажатым в машине пассажирам понадобилась помощь спасателей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Увы, праздник День защитника Отечества был омрачен для жителей Ковдора. Буквально за полчаса до 23 февраля недалеко от этого города произошла смертельная авария.

- В 23.30 22 февраля на 44 километре автодороги Пиренга – Ковдор случилось ДТП. Водитель «ВАЗ-21074» двигался в сторону Мурманска и столкнулся со стоящем на обочине Ford Transit, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

К сожалению, удар оказался довольно сильным, и в противостоянии отечественного автопрома и иномарки счет оказался не в пользу первого. 60-летний водитель «семерки» погиб на месте, а три его пассажира: 51-летний мужчина и две женщины 38 и 62 лет получили травмы. Извлекать пострадавших из покореженного железа пришлось спасателям. Люди в микроавтобусе отделались испугом. Что стало причиной аварии, теперь выясняют инспекторы ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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