2020-02-27T18:30:46+03:00
Общество

К лету Мурманская авиалесоохрана пополнится еще одним летчиком-наблюдателем

Для этого Александру Кузнецову придется пройти подготовку в Подмосковье и стажировку в 100 летных часов в Заполярье
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Александр Кузнецов освоит профессию летчика-наблюдателя уже к лету. Фото: Пресс-служба Федеральной АвиалесоохраныАлександр Кузнецов освоит профессию летчика-наблюдателя уже к лету. Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
Изменить размер текста:

О том, какая колоссальная ответственность лежит на плечах авиалесоохраны, можно лишний раз не рассказывать. А вот людей, готовых все лето держать руку на пульсе легких Мурманской области и в случае опасности вступить в бой с огнем, не хватает. Правда, уже к предстоящему сезону штат летчиков-наблюдателей в Заполярье пополнится еще одним человеком.

- На сегодняшний день у нас работают два летнаба при штатной численности пять человек, - рассказывает врио начальника Мурманской базы авиационной охраны лесов Александр Филиппов.

Надо ли говорить, с каким нетерпением они ждут нового сотрудника?! К слову, будущий летчик-наблюдатель Александр Кузнецов не такой уж и новичок в тушении лесных пожаров. На Мурманской базе он проработал три года в качестве десантника-пожарного. А с октября повышает свою квалификацию в Авиационном учебном центре в подмосковном Пушкино вместе с коллегами из Тюменской, Якутской, Сахалинской, Архангельской, Свердловской и Амурской областей, а также из Забайкальского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

В центре будущие летчики-наблюдатели осваивают десантную, парашютную и аварийно-спасательную подготовку, тренажерную подготовку на устройствах имитации полета, летную подготовку в Красноярском крае на вертолете и самолете, изучают воздушную навигацию, охрану лесов от пожаров, радиосвязь и другие дисциплины. В мае Александр Кузнецов вернется на родную базу. Однако, прежде чем самостоятельно сядет за штурвал, должен будет налетать сто летных часов под присмотром более опытных коллег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К лету Мурманская авиалесоохрана пополнится еще одним летчиком-наблюдателем
В Мончегорске пропал 54-летний мужчина ростом под два метра
В Москве будут судить мошенников из Мурманска, которые занимались продажей несуществующих товаров
Дизайнер Артемий Лебедев приехал в Мурманскую область
В Мурманске управляющая компания стала посыпать тротуары гранитной крошкой вместо песка
Пассажиры автобуса №120, ехавшего из Туломы в Мурманск, отравились выхлопными газами
После истории с закопанным в снег живьем ребенком в Кандалакше возбудили уголовное дело по халатности
Против экзорциста из Ковдора, напугавшего двух девочек, не стали возбуждать уголовное дело
Пьесу «Тартюф» сыграют на сцене Мурманского областного драматического театра спустя 38 лет
В Мурманске эвакуируют вокзал из-за тренировки спецслужб
В Финляндии зарегистрировали второй случай заражения коронавирусом
Младшего инспектора колонии в Мурмашах оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку в 10 раз меньше
В Мурманске двое мужчин избили ногами и ограбили пенсионера
В Кандалакше устроили травлю семье подростка, который закопал в снег живым ребенка
В Оленегорске будут снимать фильм "Купе №6" про путешествие на поезде Москва - Мурманск
В канун 9 мая по городам Мурманской области проедет «Эшелон Победы»