К лету Мурманская авиалесоохрана пополнится еще одним летчиком-наблюдателем

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:30:46+03:00

Для этого Александру Кузнецову придется пройти подготовку в Подмосковье и стажировку в 100 летных часов в Заполярье

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О том, какая колоссальная ответственность лежит на плечах авиалесоохраны, можно лишний раз не рассказывать. А вот людей, готовых все лето держать руку на пульсе легких Мурманской области и в случае опасности вступить в бой с огнем, не хватает. Правда, уже к предстоящему сезону штат летчиков-наблюдателей в Заполярье пополнится еще одним человеком.

- На сегодняшний день у нас работают два летнаба при штатной численности пять человек, - рассказывает врио начальника Мурманской базы авиационной охраны лесов Александр Филиппов.

Надо ли говорить, с каким нетерпением они ждут нового сотрудника?! К слову, будущий летчик-наблюдатель Александр Кузнецов не такой уж и новичок в тушении лесных пожаров. На Мурманской базе он проработал три года в качестве десантника-пожарного. А с октября повышает свою квалификацию в Авиационном учебном центре в подмосковном Пушкино вместе с коллегами из Тюменской, Якутской, Сахалинской, Архангельской, Свердловской и Амурской областей, а также из Забайкальского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

В центре будущие летчики-наблюдатели осваивают десантную, парашютную и аварийно-спасательную подготовку, тренажерную подготовку на устройствах имитации полета, летную подготовку в Красноярском крае на вертолете и самолете, изучают воздушную навигацию, охрану лесов от пожаров, радиосвязь и другие дисциплины. В мае Александр Кузнецов вернется на родную базу. Однако, прежде чем самостоятельно сядет за штурвал, должен будет налетать сто летных часов под присмотром более опытных коллег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU