2020-02-27T15:12:06+03:00
Недвижимость

В Мурманске управляющая компания стала посыпать тротуары гранитной крошкой вместо песка

Новая технология избавит северян от грязи в подъездах и квартирах
Наталья ЛОБАНОВА
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Гранитную крошку давно используют в странах Скандинавии. Фото: vk.com/region51.companyГранитную крошку давно используют в странах Скандинавии. Фото: vk.com/region51.company
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Современные технологии дошли до коммунальщиков. Так, управляющая компания «Регион 51» в Мурманске стала использовать вместо песко-соляных смесей гранитную крошку. Впрочем, об этом задумывались еще в далеком 2014 году, однако тогда это оказалось слишком дорого. Однако приехавший на север прошлой весной губернатор Мурманской области Андрей Чибис сразу заметил покрытые толстым песком улицы и заявил, что пора убирать это безобразие с улиц. Видимо, пробил-таки час этого экологичного материала.

- Гранитная крошка лучше по всем показателям: не портит обувь, колеса машин, лапы животных, не несет грязь в подъезд и квартиры, а когда наступает оттепель, она защищает от скольжения. Наши северные соседи, а именно страны Скандинавии, давно уже отказались от песка в пользу этого высокоэффективного вещества. У них мы и позаимствовали эту технологию, которую используем с начала нынешней зимы, - рассказал «КП» генеральный директор управляющей компании «Регион 51» Павел Степанов.

Надеемся, что и другие жилищные организации Мурманской области возьмут этот факт себе на заметку и тоже начнут использовать более полезные материалы в своей работе на благо местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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