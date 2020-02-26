2020-02-26T12:57:40+03:00
Общество

Митрополит Мурманский и Мончегорский про скандал в Кандалакше: «Об этом подростке надо помолиться»

Владыка Митрофан уверен, что о душе жестокого молодого человека не заботились
Елена МОЛОДЦОВА
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Владыка Митрофан назвал воспитание молодежи большой проблемой.Владыка Митрофан назвал воспитание молодежи большой проблемой.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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История, произошедшая в Кандалакше 21 февраля, никого не оставила равнодушным. Напомним: 15-летний подросток на глазах у четвероклассниц избил и придушил 11-летнего мальчика, а потом закопал в снег. Ребенка удалось спасти только чудом, а в отношении его истязателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Ему уже предъявлено обвинение, и он взят под стражу.

- Ясно, что подросток пребывает во власти нечистого духа, поскольку совершать такие деяния противоестественно. Это явственное духовное повреждение, которое купируется и вылечивается, только если у человека есть совесть и понятие о Боге и вере. Это то, что живет в нас и неистребимо. Еще Иммануил Кант говорил, что две вещи в этом мире меня изумляют: звездное небо над головой и нравственный закон, живущий во мне, - комментирует события в Кандалакше митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. – Но этот закон может быть задавлен, если никто не позаботился о душе человека, никто его не воспитывал и не рассказывал об этих истинах, которые являются путеводной звездой для нас в этом мире. Этого подростка надо пожалеть и помолиться о нем.

Также владыка отметил, что воспитание современной молодежи – это большая проблема. Чему и кто ее учит? Школа не занимается воспитанием, родителям некогда, а кто тогда ее воспитывает? Митрополит уверен, что больше нельзя жить в бездуховном мире, необходимо показать народу высокий смысл жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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