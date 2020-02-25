Следователи проверят все сообщения в соцсетях о жестоких поступках подростка из Кандалакши

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:20:17+03:00

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21 февраля в Кандалакше 15-летний подросток избил 11-летнего мальчика, а когда тот потерял сознание, закопал его живым в снег. Ребенка удалось спасти, а вот душегубца на два месяца отправили в СИЗО, пока идет разбирательство в уголовном деле. Свою вину подросток не признает.

На особый контроль историю в Кандалакше взяла прокуратура Мурманской области. То же самое сделали и следователи.

- Председатель Следственного комитета дал указание руководству управления по Мурманской области досконально выяснить причины и условия преступления, проверить условия жизни несовершеннолетнего, отношения в семье и школе. Также глава ведомства потребовал дать оценку действиям (бездействию) сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль за несовершеннолетними, совершившими противоправные действия, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Помимо этого Александра Бастрыкина заинтересовало прошлое подростка. Напомним: он может быть причастен к двум убийствам, в том числе 8-летнего мальчика, которого столкнул воду. Также следователи проверят все сообщения о преступлениях подростка, которым сейчас пестрят соцсети. Главный следователь поручил проверить, насколько правильной была проверка по этим случаям. Контроль расследования уголовного дела по покушению на убийство 8-летнего мальчика поручен центральному аппарату Следственного комитета России.

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ИСТОЧНИК KP.RU