2020-02-21T15:58:07+03:00
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Здание правительства Мурманской области признали объектом культурного наследия

У нового памятника архитектуры нельзя мусорить, а также проводить там земляные и строительные работы
Наталья ЛОБАНОВА
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У областной администрации - новый почетный статус. Фото: правительство МОУ областной администрации - новый почетный статус. Фото: правительство МО
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Здание областного правительства получило новый почетный статус – оно стало объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

-На основании заключения государственной историко-культурной экспертизы включить здание областной и городской администрации, расположенное по адресу: Мурманск, проспект Ленина, дом №75 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, - сообщается в официальном документе.

Теперь здание, где находятся мэрия Мурманска и правительство региона, построенное в 1949 году, признали памятником архитектуры. Однако с новым званием пришла и повышенная ответственность. Так, на объекте культурного наследия запрещено проводить земляные работы, заниматься капитальным строительством, размещать рекламные конструкции и мусорить.

Напомним: мурманских предпринимателей собираются штрафовать за несогласованные вывески на исторически значимых домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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