2020-02-19T08:24:44+03:00
Общество

Мурманских бизнесменов начнут штрафовать за несогласованные вывески на объектах культурного наследия

Пока что недобросовестные владельцы магазинов отделываются предупреждениями
Наталья ЛОБАНОВА
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Предпринимателям придется привести свои вывески в порядок. Фото: vk.com/murman.voopikПредпринимателям придется привести свои вывески в порядок. Фото: vk.com/murman.voopik
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Мурманским предпринимателям давно известно, что, организовывая свой бизнес в домах культурного наследия, нужно позаботиться, чтобы рекламные конструкции соответствовали статусу здания. Но некоторые этим правилом пренебрегают, причем себе же во вред. Так, в областном центре прошел первый рейд по выявлению несогласованных вывесок на культурно-значимых объектах.

- Нарушения есть не только со стороны владельцев магазинов, но и со стороны министерства культуры Мурманской области. Самое вопиющий случай - документы о согласовании вывески от 2000 года! Практически нет никакого контроля над тем, что бизнесмены используют вместо вывесок! – рассказывают в мурманском областном отделении «Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры».

К слову, информационные конструкции должны были привести в порядок согласно требованиям регионального минкульта еще в начале прошлого года, но никто не спешит исполнять закон. Сейчас предприниматели получили предупреждение о размере штрафа, который появится после составления акта по факту не согласования вывесок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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