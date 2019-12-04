2019-12-04T17:00:51+03:00
Общество

Предприниматели Мурманска не спешат согласовывать вывески на объектах культурного наследия

Серьезных мер воздействия на бизнесменов власти пока не предпринимают
Наталья ЛОБАНОВА
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С 2017 года вывески на объектах культурного наследия нужно обязательно согласовывать, но делать это мало кому хочется. Фото: vk.com/murmansk_popular_initiativeС 2017 года вывески на объектах культурного наследия нужно обязательно согласовывать, но делать это мало кому хочется. Фото: vk.com/murmansk_popular_initiative
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В помещениях музеев и жилых домах, которые являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения, свой магазин или еще какой бизнес открыть не так просто. Но если уж это получилось, то нужно прикрепить вывеску, чтобы заявить о себе. Вот только по закону, с 2017 года эти информационные конструкции обязательно нужно согласовывать с властями, а заполярным предпринимателям делать это совсем не хочется.

- Предприниматели знают, что вывески нужно согласовывать. Но они не спешат это делать по нескольким причинам. Например, если установили свой рекламный щит раньше 2017 года, нет дизайн-проекта вывески, а также потому, что серьезных мер воздействия на них никто не оказывает, - рассказали «КП» в мэрии заполярной столицы.

Вывески на объектах культурного наследия согласовывает комитет по культуре и искусству Мурманской области. Если он одобряет, то документы отправляются в комитет градостроительства и территориального развития администрации Мурманска. Он также улаживает вопросы с вывесками на иных городских объектах. В 2017 году общее число рассмотренных заявлений по информационным и рекламным конструкциям (включая вывески на объектах культурного наследия) составило 22, в 2018 году - 51, в 2019 году – 80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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