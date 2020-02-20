В Мурманске полыхал автосервис на площади 100 квадратных метров

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:36:39+03:00

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Не везет в последнее время складам в столице Заполярья и в ее окрестностях. Напомним: ровно неделю назад, 13 февраля, в Коле полыхал цех деревообработки. На ликвидацию пожара понадобилось 15 часов – в помещении было много древесины, лака, клея и красок, что сильно осложнило борьбу с пламенем. И вот новый случай, на этот раз в областном центре.

- В 19.36 20 февраля поступил сигнал о возгорании в пристройке автосервиса на улице Позднякова в Мурманске. Пожарные подразделения прибыли на место уже через четыре минуты. Пожару был присвоен ранг 1БИС. На тот момент огонь охватил площадь в 50 квадратных метров, но позже он распространился на рядом стоящее здание, и площадь составила 100 квадратных метров, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов. – Благодаря слаженной работе пожарных удалось не только не допустить дальнейшего распространения огня, но и обезопасить рядом стоящие здания. В 21.15 была объявлена ликвидация открытого огня, а еще через 15 минут снят и ранг пожара 1БИС. Работы продолжаются по проливке и разбору здания.

К счастью, в момент пожара в автосервисе - по некоторым данным, он был заброшен – никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

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