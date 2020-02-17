Щедрая «Виктория»: В Кировске выпало больше 20 миллиметров осадков

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:40:25+03:00

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Циклон «Виктория» постепенно оставляет в покое Кольский полуостров. Напомним: из-за непогоды сначала пришлось закрыть дорогу в Териберку и Туманный, а затем перекрыть федеральную трассу «Кола» для грузового транспорта. Теперь пришло время подводить итоги.

- За ночь и утро Мурманск получил 8 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы. К слову, месячную норму столица Заполярья уже с легкостью преодолела. В Ловозере выпало 10 миллиметров снега, в Кандалакше – 11 миллиметров, в Краснощелье и Мончегорске – 12 миллиметров. Апатиты остановились на 8 миллиметрах, - подводит итог урожая «Виктории» паблик «Погода в Мурманске».

Как и ожидалось, основной удар стихии пришелся на Кировск, где выпало более 20 миллиметров снега. В Хибинах вновь объявлена 4 степень лавинной опасности. Однако, несмотря на закапавший дождик, расслабляться рано.

- 18-19 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с севера Скандинавии в Баренцево море. По Мурманской области местами пройдет снег. 18 февраля ожидается сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 18 февраля от 0 до -5 градусов, а 19 февраля от -5 до -10 градусов, при прояснениях в отдельных районах -15 - 20 градусов, - предупреждает Мурманский гидрометцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU