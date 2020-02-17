Федеральную трассу «Кола» перекрыли для большегрузов из-за непогоды
Утро 17 февраля оказалось липким и мокро-снежным благодаря циклону «Виктория». Напомним: именно из-за него с вечера 16 февраля перекрыта дорога, ведущая на побережье Баренцева моря. Но вслед за закрытием Серебрянки последовали и другие ограничения.
- С 9.00 17 февраля ограничено движение большегрузного транспорта на федеральной трассе «Кола» с 1390 по 1510 километр и с 1380 по 1149 километр, - информирует Мурманскавтодор.
И разумность такого запрета для грузовиков уже оценили жители Мурманска. Восточно-объездная дорога на спусках и подъемах вся заблокирована фурами, которым из мокрого снега такое препятствие оказалось не по силам, что явно снизило пропускную способность трассы.
А между тем, как сообщает группа «Погода в Мурманске», центр циклона «Виктория» как раз завис над Кольским полуостровом, чем изрядно осложнил жизнь северянам.
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ИСТОЧНИК KP.RU