2020-02-17T11:09:44+03:00
Общество

Федеральную трассу «Кола» перекрыли для большегрузов из-за непогоды

Центр циклона «Виктория» навис над Кольским полуостровом
Елена МОЛОДЦОВА
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Грузовики встали на подъемах в Мурманске. Фото: ДТП - ЧП Кола51Грузовики встали на подъемах в Мурманске. Фото: ДТП - ЧП Кола51
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Утро 17 февраля оказалось липким и мокро-снежным благодаря циклону «Виктория». Напомним: именно из-за него с вечера 16 февраля перекрыта дорога, ведущая на побережье Баренцева моря. Но вслед за закрытием Серебрянки последовали и другие ограничения.

- С 9.00 17 февраля ограничено движение большегрузного транспорта на федеральной трассе «Кола» с 1390 по 1510 километр и с 1380 по 1149 километр, - информирует Мурманскавтодор.

И разумность такого запрета для грузовиков уже оценили жители Мурманска. Восточно-объездная дорога на спусках и подъемах вся заблокирована фурами, которым из мокрого снега такое препятствие оказалось не по силам, что явно снизило пропускную способность трассы.

А между тем, как сообщает группа «Погода в Мурманске», центр циклона «Виктория» как раз завис над Кольским полуостровом, чем изрядно осложнил жизнь северянам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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