Из-за циклона «Виктория» закрыли дорогу в Териберку и Туманный

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:41:48+03:00

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Снега много не бывает. Кажется, именно к такому выводу пришла нынешняя зима и продолжает заваливать Кольский полуостров осадками. На этот раз непогоду в Мурманскую область принес циклон «Виктория».

- Циклончик под названием Виктория готовит нам новые испытания. Его победоносное пришествие ожидается в понедельник [17 февраля]. Помимо очередного захода на рекорд по минимальному давлению (вновь может опуститься ниже 710 миллиметров ртутного столба), ожидаются осадки и очередная оттепель, - прогнозирует группа «Погода в Мурманске».

В столице Заполярья ожидается от 5 до 10 миллиметров снега, а в Хибинах и Кировске – до 30 миллиметров. Однако в преддверии оттепели и метели закрыли не город у подножья северных гор, а, по традиции, Серебрянку.

- С 20.00 16 февраля из-за усиления ветра и снега, отсутствия видимости закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезда к селу Териберка, - сообщили в Мурманскавтодоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU