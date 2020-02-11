2020-02-11T12:58:42+03:00
Общество

Мурманск установил исторический рекорд по атмосферному давлению

Стрелка барометра впервые опустилась в феврале до 708.5 миллиметров ртутного столба
Наталья ЛОБАНОВА
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Циклон Sabine опустил стрелку барометра до рекордно низких значений. Фото: pixabay.comЦиклон Sabine опустил стрелку барометра до рекордно низких значений. Фото: pixabay.com
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Рекорд за рекордом бьет заполярная столица нынешней зимой. Так, в январе этого года в областном центре выпало аж 229% осадков от месячной нормы. Столько снега последний раз синоптики фиксировали больше 80 лет назад. А утром 11 февраля в Мурманске установлена другая вершина - абсолютный рекорд по атмосферному давлению.

- Случилось историческое событие: глубокий атлантический циклон Sabine опустил атмосферное давление в столице Арктики до рекордного значения за всю историю метеонаблюдений. В 9.00 на метеостанции ГМС Мурманск давление было 708.5 миллиметров ртутного столба,- сообщили в группе "Погода в Мурманске" в соцсетях.

Однако оказалось, что такой результат объективен конкретно для февраля, а самый главный рекорд все-таки побит не был.

- Наиболее низкое атмосферное давление за все время инструментальных наблюдений в областном центре фиксировалось в январе 1984 года. Так что сегодня мы побили не годовой рекорд, а именно февральский, - рассказала "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

По словам синоптиков, вероятнее всего, днем давление начнет постепенно расти. В Норвегии, где проходил центр циклона, также отмечают рекордно низкие показатели барометра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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