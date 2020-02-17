2020-02-17T16:44:42+03:00
Общество

В Кандалакше, Мончегорске и Ловозере не стали поднимать минимальную зарплату медикам

А еще в пяти муниципалитетах решили, что педагоги могут подождать обещанных губернатором Мурманской области выплат
Елена МОЛОДЦОВА
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Обещанные Андреем Чибисом дошли не до всех врачей.Обещанные Андреем Чибисом дошли не до всех врачей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Тревожный звоночек прозвенел еще неделю назад, когда губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил проверить, как выполняются его поручения о повышении зарплат медикам и учителям. А, как известно, Андрей Владимирович просто так ничего не делает.

- С ноября было поручено поднять уровень минимальной заработной платы терапевтам, педиатрам, фельдшерам, выполняющим функции врача, медсестрам и тем, кто участвует в оказании скорой медицинской помощи. Доплата коснулась 24 учреждений. Однако в Кандалакшской, Мончегорской и Ловозерской ЦРБ эти решения не были выполнены в полном объеме. Сейчас уже все сделано, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

По словам вице-губернатора Романа Дурягина, в образовании ситуация аналогичная. В Мурманске, Апатитах, Печенгском районе, Заозерске и Островном ждут согласования изменений в положения об оплате труда, а потом сделают перерасчет.

- Сама нормативная база не должна позволить главному врачу принять иное решение. Система контроля должна быть построена так, чтобы я об этих фактах узнавал не из жалоб. Завершайте проверку в отношении этих главврачей и своего заместителя и доложите мне о санкциях. В следующий раз это будете вы, Дмитрий Вячеславович! – отрезал Андрей Чибис. – То же касается и муниципалитетов, которые считают, что учителя могут подождать с доплатами. Жду приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших это. И впредь, отраслевые руководители, проверяйте, как выполняются решения, до моих распоряжений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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