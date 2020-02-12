2020-02-12T08:06:39+03:00
Общество

В Мурманской области проверят, доплачивают ли учителям и медикам

Если обнаружат сбои, виновных привлекут к ответственности
Елена МОЛОДЦОВА
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Доплата должна дойти до адресата.Доплата должна дойти до адресата.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Еще в начале года губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял ряд решений, который позволит приблизить зарплату заполярных педагогов к средней по экономике региона. В частности, было повышено жалованье молодым специалистам с 23 до 35 тысяч рублей, выплаты за классное руководство с 5,6 до 8 тысяч рублей и надбавка заслуженным учителям с 400 рублей до 10 тысяч. Казалось бы, глава региона может вздохнуть с чувством выполненного долга, но нет – приходится держать руку на пульсе.

- Необходимо проверить, как выполняются решения по выплатам учителям и классным руководителям с учетом тех ресурсов, которые мы добавили муниципалитетам, и с учетом принятых решений. Принципиально важно, чтобы они реализовывались на местах в каждом конкретном учреждении, - подчеркнул Андрей Чибис. – Пока есть разные комментарии и вопросы по этому поводу. Необходимо проверить, все ли выполняется.

Также глава региона подчеркнул, что аналогичная проверка уже идет по медицинским организациям. Есть вопросы и по культуре – до Чибиса дошли слухи, что в профильных учреждениях ссылаются на сокращение финансирование, которого не было.

- До конца недели мне нужен результат. Если где-то происходит какой-то сбой, то жду предложений по наказанию ответственных, - отметил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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