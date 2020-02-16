Жителей Мурманска напугал малыш, вылезший на подоконник

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:56:14+03:00

Больше всего северян возмутило то, что никого из взрослых в опасный момент рядом не было [видео]

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В декабре прошлого года в Мурманске из окна на девятом этаже упала четырехлетняя девочка. Малышка выжила, да только впала в кому. Этот случай должен был еще раз напомнить родителям, что за детьми нужен глаз да глаз.

Но не всех пап и мам учат истории, написанные кровью. Днем 16 февраля в группе "Мурманск ДТП ЧП" появилась видеозапись, сделанная на улице Капитана Копытова. Здесь в окне на последнем этаже пятиэтажки прохожие заметили маленького ребенка.

Малыш на четвереньках ползал по подоконнику, а также с любопытством выглядывал на улицу. Все бы ничего, да только половина окна была полностью открыта.

Мало кого из посмотревших видео - а просмотров за два часа уже почти 10 тысяч - оно оставило равнодушным. Многих возмутило то, что рядом не было взрослых.

Напомним, такие случаи в Мурманске уже были. В ноябре прошлого года из окна чуть не упал пятилетний мальчик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/761159" frameborder="0"></iframe> В Мурманске ребенок играет на подоконнике у открытого окна.Фото: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU