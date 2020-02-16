Жителей Мурманска напугал малыш, вылезший на подоконник
В декабре прошлого года в Мурманске из окна на девятом этаже упала четырехлетняя девочка. Малышка выжила, да только впала в кому. Этот случай должен был еще раз напомнить родителям, что за детьми нужен глаз да глаз.
Но не всех пап и мам учат истории, написанные кровью. Днем 16 февраля в группе "Мурманск ДТП ЧП" появилась видеозапись, сделанная на улице Капитана Копытова. Здесь в окне на последнем этаже пятиэтажки прохожие заметили маленького ребенка.
Малыш на четвереньках ползал по подоконнику, а также с любопытством выглядывал на улицу. Все бы ничего, да только половина окна была полностью открыта.
Мало кого из посмотревших видео - а просмотров за два часа уже почти 10 тысяч - оно оставило равнодушным. Многих возмутило то, что рядом не было взрослых.
Напомним, такие случаи в Мурманске уже были. В ноябре прошлого года из окна чуть не упал пятилетний мальчик.
В Мурманске ребенок играет на подоконнике у открытого окна.Фото: vk.com/murmansk_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU