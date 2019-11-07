2019-11-07T12:33:16+03:00
Происшествия

В Мурманске родители оставили пятилетнего ребенка одного дома, а малыш чуть не вывалился из окна

Северным спасателям пришлось скорее спасать малыша
Наталья ЛОБАНОВА
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Ребенок открыл окно и стал высовываться из рамы, чем всполошил соседей. Фото: vk.com/goodmurmanskРебенок открыл окно и стал высовываться из рамы, чем всполошил соседей. Фото: vk.com/goodmurmansk
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6 ноября маленький житель дома №6 по улице Самойлова в Мурманске заставил всех поволноваться.

- Сотрудники МЧС были вынуждены вскрыть квартиру на третьем этаже, в которой маленький мурманчанин сидел один. Ребенок открыл окно и стал высовываться из рамы, чем переполошил соседей, - отмечают в сообществе «ДТП и ЧП Мурманск».

Оказалось, что нерадивые родители оставили ребенка одного дома. О данном происшествии сообщили в полицию. Стражи порядка составили протокол на безответственных родителей.

- Северяне понесут наказание по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, - пояснила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филлипова.

Теперь отец и мать ребенка или отделаются предупреждением, или им придется выплатить административный штраф от ста до пятисот рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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