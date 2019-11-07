В Мурманске родители оставили пятилетнего ребенка одного дома, а малыш чуть не вывалился из окна
6 ноября маленький житель дома №6 по улице Самойлова в Мурманске заставил всех поволноваться.
- Сотрудники МЧС были вынуждены вскрыть квартиру на третьем этаже, в которой маленький мурманчанин сидел один. Ребенок открыл окно и стал высовываться из рамы, чем переполошил соседей, - отмечают в сообществе «ДТП и ЧП Мурманск».
Оказалось, что нерадивые родители оставили ребенка одного дома. О данном происшествии сообщили в полицию. Стражи порядка составили протокол на безответственных родителей.
- Северяне понесут наказание по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, - пояснила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филлипова.
Теперь отец и мать ребенка или отделаются предупреждением, или им придется выплатить административный штраф от ста до пятисот рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU