В Мурманске жизнь четырехлетней девочке, упавшей из окна на девятом этаже, спасли стройматериалы

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-19T10:49:14+03:00

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16 декабря в Мурманске произошла большая беда - из окна квартиры на 9 этаже дома на улице Воровского выпала четырехлетняя девочка.

Как стало известно "КП", в тот роковой день с малышкой сидел папа, а мама была на работе. Днем девочка заснула, а родитель, улучив минутку, выбежал из дома на по делам на совсем небольшой промежуток времени. Ребенок проснулся и пошел на балкон. Хоть добраться до подоконника было непросто, девочка смогла это сделать. Окна в квартире не закрывались, потому что из-за теплой погоды в доме жарко. И крошка сорвалась в открытое окно с высоты почти 30 метров.

- Выжила она чудом. Под окнами не было сугробов, которые могли бы смягчить падение, но были строительные материалы, накрытые защитной мягкой пленкой. Девочка упала на них, - сообщила подробности трагедии старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Пострадавшую доставили в реанимацию, девочка находится в коме. Врачи борются за ее жизнь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности". В данный момент оно направлено не против родителей малышки, но очевидно, что отвечать будут они.

ИСТОЧНИК KP.RU