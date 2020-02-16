2020-02-16T11:42:24+03:00
Общество

В Мурманске нашли самые дорогие медицинские маски в стране

За одну штуку аптеки просят 50 рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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У аптек Мурманска оказались самые внушительные аппетиты.У аптек Мурманска оказались самые внушительные аппетиты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С этой недели УФАС по Мурманской области обещало следить за тем, сколько стоят медицинские маски в регионе. А все потому, что на фоне эпидемии коронавируса фармкомпании и аптеки завышают цены на эти изделия, пользующиеся спросом не только у россиян, но и иностранцев.

В Росздравнадзоре региона сообщили, что стоимость масок в Заполярье уже выросла на 300%! А участники "Молодой гвардии" и вовсе выяснили, что наш областной центр - в лидерах по дороговизне.

- В 77 регионах активисты «Молодой Гвардии» проверили почти 2500 аптек. Средняя цена одной маски – 6 рублей, максимальную цену в 50 рублей мы зафиксировали в Мурманске. Все данные направляются в Федеральную антимонопольную службу. При завышении цен в аптеках молодогвардейцы проводят одиночные пикеты, на входной двери аптеки оставляют наклейку «Здесь завышают цены», - уточнили в пресс-службе "Молодой гвардии".

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что к аптекам, которые захотят наживаться на коронавирусе, будут применять меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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