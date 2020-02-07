Паника нарастает: Медицинские маски в Мурманской области по 18 рублей за штуку

Спрос рождает предложение – так гласит закон экономики. Но в России огромный спрос, вызванной паникой из-за эпидемии коронавируса в Китая, рождает рост цен на маски. Хоть власти Мурманской области и Роспотребнадзор призывают северян не паниковать, у жителей Заполярья это плохо получается.

Только для своих

- У вас маски есть?

- Есть. Вам сколько?

- Это как же, а говорят китайцы все раскупили.

- Так мы для северян специально отложили, и иностранным покупателям продаем по упаковке в руки.

Такой диалог удалось подслушать корреспонденту «КП» в одной из мурманских аптек. Да, и министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в начале недели заверил, что дефицита в медицинских масках нет.

Тем не менее, оказалось, что в заполярной столице защитных средств все же не хватает. В четырех аптеках областного центра их совсем раскупили, и не известно, когда поступит новая партия. Тоже самое и в Апатитах.

Медицинские маски в некоторых аптеках совсем разобрали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почем маски, Зин?

Однако навариться на их огромнейшем спросе на медицинские маски фармацевтические компании не упускают возможности, несмотря на все угрозы властей.

Итак, еще недавно за медицинскую маску в аптеках Мурманской области просили всего 13 рублей. Как удалось выяснить «Комсомолке», в основном маски поштучно не продаются, а только упаковками и цены на них везде разные.

- Пять штук стоит 90 рублей. Медицинские маски к нам только вчера поступили, долго их не было, - рассказывает сотрудник одной из аптек Мурманска.

В другой появились уплотненные маски, которые стоят 195 рублей за три штуки. По словам фармацевтов, их осталось уже совсем мало.

В фармацевтических компаниях других городов области приобрести средство защиты можно подешевле. Так, например, в Мончегорске за пять масок просят 35 рублей, а в Североморске за три - 45 рублей. Кстати, еще в одной аптеке флотской столице обычные средства защиты закончились, зато есть четырехслойные по 40 рублей за штуку.

- Одна маска стоит 15 рублей. Правда, привезут их всего 50 штук и после обеда, - сообщили в аптеке в Апатитах.

В Кировске похожая ситуация - партию ждут во второй половине дня 7 февраля. Зато цена дешевле - 8 рублей за штуку. В другой фармацевтической компании средствами защиты торгуют только упаковками - по 72 рубля за пять штук.

В общем, если цена и повысилась, то не на много. В среднем за маску придется отдать от 14,5 до 18 рублей за штуку. Правда, не везде. В некоторых аптеках цены оказались даже ниже средней - 7-8 рублей.

- С 10 февраля будем еженедельно проводить мониторинг наличия медицинских масок в аптеках региона и возможного роста цен на них. Соответствующие запросы уже инициированы в действующие на территории Заполярья фармацевтические учреждения. Вопрос также находится на контроле регионального Министерства здравоохранения и Росздравнадзора, - сообщают в УФАС по Мурманской области. - При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования.