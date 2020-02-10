В Мурманской области рост цен на медицинские маски составил 300%

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:27:03+03:00

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Еще до недавнего времени никто и подумать не мог, что в мире вдруг появится дефицит медицинских масок. Зимой в пик простуд и гриппа, конечно, их особенно охотно покупают, но сейчас бум произошел из-за коронавируса.

В Мурманской области ситуация обстоит не так остро, как в других регионах (не сравнивать с Тюменской областью, где создана зона карантина для прибывших из Китая). Но все же чувствуется напряжение.

Как ранее выяснила "Комсомолка", спрос на медицинские маски вырос, как и цены на них. УФАС уже пообещало контролировать аппетиты фармкомпаний. Но, как ни крути, многие из них уже нажились на желании северян позаботиться о своем здоровье.

- На территории Мурманской области мониторинг цен и наличия медицинских масок ведут Росздравнадзор (наличие) и УФАС (цены). В настоящий момент маски в продаже в мурманских аптечных сетях есть, рост цен на них составил около 300 процентов. Однако рост розничных цен обусловлен ростом цен закупочных. Цены на медицинские маски выросли на уровне крупных поставщиков. Ни один из них на территории Мурманской области не представлен, поэтому они находятся вне компетенции территориальных надзорных органов, - сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Мурманской области Ольга Фаткуллина.

Что же делать с такими ценами: ругаться или закрыть на это глаза? В Росздравнадоре отметили, что наценка мурманских аптек не превышает уровня расчета цен на жизненно важные препараты. При этом заоблачно поднимать их стоимость не дадут: руководство аптечных сетей Мурманска на своем уровне сдерживает рост цен.

ИСТОЧНИК KP.RU