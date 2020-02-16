Из Испании удалось вызволить экипаж судна Мурманского морского пароходства

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:39:04+03:00

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Не так давно суд в очередной раз отказался признавать Мурманское морское пароходство банкротом. А ведь у компании серьезные финансовые проблемы и уголовное преследование бывших и нынешних руководителей.

Некоторые суда пароходства все еще стоят в разных частях света из-за долгов, экипажи вынуждены месяцы проводить на чужбине. В октябре прошлого года в Мурманск удалось вернуться экипажу "Всеволода Белецкого". А теперь удача улыбнулась мужчинам с сухогруза "Северная земля". Его арестовали весной 2019 года в Испании.

Само судно останется в порту Авилес, недавно его пытались продать на аукционе, но не получилось - покупателей не нашлось. А вот экипаж репатриировали в Россию. Речь идет о 15 моряках.

- Изначально за судно хотели получить €3,8 миллиона (более 265 миллионов рублей), однако не нашли желающих. Повторно судно хотят продать по цене почти в два раза ниже - за €2 миллионов (около 139,5 миллиона рублей), однако, как отмечал начальник отдела эксплуатации и портового обслуживания портовых властей Авилеса Луис Антонио Альварес, в порту готовы снизить и эту цену, - пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU