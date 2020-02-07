2020-02-07T11:37:25+03:00
Общество

Книга писателя из Мурманска в 2019 стала лидером по популярности среди подростков

Ажиотаж на «Мятную сказку» подтвердил проект «Книжный вызов»
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
На портале LiveLib "Мятную сказку" прочитали 2217 раз. Фото: vk.com/public187986844На портале LiveLib "Мятную сказку" прочитали 2217 раз. Фото: vk.com/public187986844
Изменить размер текста:

«Несколько мятных капучино, много снега и пара разбитых сердец…». Роман 26-летнего писателя из Мурманска Александра Полярного стал самой продаваемой книгой в 2019 году.

Крупнейший книжный сервис LiveLib организовал проект «Книжный вызов», чтобы выявить самые популярные произведения. Задача участников - прочитать за год фиксированное число книг. На LiveLib ведут список произведений и статистику, следят за графиком и показывают достижения. В 2019 году «Книжный вызов» приняли 84105 участников. В среднем каждый прочел по 39 книг за год.

Самый популярный жанр – современная зарубежная литература. Здесь первое место заняла книга Харпера Ли «Убить пересмешника», второй год из десятки не выходят «Цветы для Элджернона» Дэниэла Киза. Но в списке есть и отечественные произведения. С 2018 года в ТОП-10 популярных – «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.

Первое место в подростковом хит-параде безоговорочно занял писатель из Мурманска Александр Полярный. «Мятную сказку» на портале прочитали 2217 раз. К слову, серебряного призера, «Чащу» Наоми Новик для сравнения прочитали всего 1539 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут дом для 18 кошек, освободившихся из колонии
Съемки фильма «Белый снег» про лучшую лыжницу прошлого столетия пройдут в Мурманской области
В Мурманске заболеваемость гриппом и ОРВИ на критической отметке
Книга писателя из Мурманска в 2019 стала лидером по популярности среди подростков
Лакомство не для белочек: житель Мурманской области сбывал наркотики в скорлупе грецкого ореха
В сети появился клип «Я родился на краю света» о любви к Мурманску
На федеральной карте ограничения свободы интернета Мурманская область закрашена красным
В Мурманске состоится первый конкурс женской поэзии
В Коле за год возведут бассейн за 250 миллионов рублей
В Кольском заливе искали двух мужчин в оранжевых жилетах
В Мурманской области украли электроэнергии на 29 миллионов рублей
Дорогу на Териберку открыли спустя трое суток
В 2019 году в Мурманской области женились и умирали чаще, чем разводились и рождались
Театр двух актеров: в Мурманске водитель и дорожный полицейский разыграли ДТП
Заполярный Мухтар: в Зеленоборском служебный пес нашел квартирного вора
В последний раз такой снежный январь в Мурманске был 80 лет назад
Стали известны подробности драки, которая закончилась убийством жителя Апатитов
В Мурманской области увеличили стоимость «Родового сертификата»
Стало известно, будет ли переезжать мурманский кинотеатр «Северное сияние»
Раненый свиристель добрался из Мурманска в Москву на попутке
Глава администрации Мурманска почистил лестницу благотворительной организации «Радуга»
В Мурманске следователи разберутся в ситуации с лежачей бабушкой, о которой не заботится сын
После жалобы жителей Колы на засыпанный снегом тротуар дорожники взяли его на особый контроль
Скандал в горбольнице Мурманска стал поводом для сюжета "На самом деле" Первого канала
Круги по воде: В Островном разгорелся скандал из-за обслуживания рейсов санавиации
«Дарите книги с любовью» - призывает мурманская библиотека «Умка»