Книга писателя из Мурманска в 2019 стала лидером по популярности среди подростков

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:37:25+03:00

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«Несколько мятных капучино, много снега и пара разбитых сердец…». Роман 26-летнего писателя из Мурманска Александра Полярного стал самой продаваемой книгой в 2019 году.

Крупнейший книжный сервис LiveLib организовал проект «Книжный вызов», чтобы выявить самые популярные произведения. Задача участников - прочитать за год фиксированное число книг. На LiveLib ведут список произведений и статистику, следят за графиком и показывают достижения. В 2019 году «Книжный вызов» приняли 84105 участников. В среднем каждый прочел по 39 книг за год.

Самый популярный жанр – современная зарубежная литература. Здесь первое место заняла книга Харпера Ли «Убить пересмешника», второй год из десятки не выходят «Цветы для Элджернона» Дэниэла Киза. Но в списке есть и отечественные произведения. С 2018 года в ТОП-10 популярных – «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.

Первое место в подростковом хит-параде безоговорочно занял писатель из Мурманска Александр Полярный. «Мятную сказку» на портале прочитали 2217 раз. К слову, серебряного призера, «Чащу» Наоми Новик для сравнения прочитали всего 1539 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU