2020-01-28T11:46:08+03:00
Общество

Новый туалет на пути в Териберку стал Интернет-мемом

В соцсетях открытие деревянной «комнаты раздумий» сравнили с достижениями США и Китая
Наталья ЛОБАНОВА
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Новость о долгожданной уборной привела некоторых пользователей в недоумение. Фото: vk.com/my_teriberkaНовость о долгожданной уборной привела некоторых пользователей в недоумение. Фото: vk.com/my_teriberka
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В канун Нового года неподалеку от Териберки появился новый деревянный туалет. По словам местных жителей, открытие «зала раздумий» они ждали чуть ли не 50 лет, и, наконец, это свершилось.

Кабинку по просьбам северян власти установили возле автобусной остановки на 49-ом километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Поэтому теперь думать о том, как бы дотерпеть до конечной, путешественникам не придется.

Однако некоторые пользователи Интернета посмеялись над новоиспеченным местом для справления нужды, сравнив эту новость с достижениями мирового масштаба.

- Ощутите гордость за сверхдержаву! – с сарказмом отметил Michael Arvinsky в своем Twitter-аккаунте, сопроводив пост прорывными успехами Китая и США.

В Twitter посмеялись над новым туалетом.

В Twitter посмеялись над новым туалетом.

Другие же, наоборот, хоть и считают новость об открытии самого обыкновенного туалета нелепой, понимают, что такое «заведение» было необходимо.

- Вроде, кажется, смешно! А куда ты сходишь в туалет зимой, да и летом в тундре? Поэтому честно, рады! Надеемся, что постройку не забросят, а будут поддерживать в ней чистоту, - отметили в группе «Териберка/Хибины/северное сияние» в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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