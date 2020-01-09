2020-01-09T16:53:17+03:00
Общество

Неподалеку от Териберки появился новый туалет

Найти его можно у остановки на 49 километре дороги Кола — Серебрянские ГЭС
Наталья ЛОБАНОВА
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Деревянный туалет был очень нужен путешественникам. Фото: vk.com/my_teriberkaДеревянный туалет был очень нужен путешественникам. Фото: vk.com/my_teriberka
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Местным жителям и гостям Териберки теперь стало удобнее добираться до поморского села на берегу Северного Ледовитого океана. А все потому, по пути к нему поставили новый деревянный туалет. Он расположился возле остановки на 49-ом километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, где находится небольшой дачный поселок. Так что теперь путешественникам не придется думать, дотерпят ли они до конечной.

- Туалет открылся по инициативе администрации Териберки и местного Совета депутатов. Северяне просили построить уборную, ведь отсутствие туалета создает много затруднений, особенно в пути, - рассказал «КП» глава сельской администрации Роман Кузнецов.

Однако нашлись и те, кому такая идея пришлась не по душе из-за неудобного местоположения.

- Туалет поставили на 49 километре, а автобус останавливается на 50 километре. Зачем он тогда там нужен? – комментирует в соцсетях местный житель Алексей Власов.

Тем не менее, в «Мурманскавтодоре» «КП» объяснили, что уборная находится в правильном месте, и путешественникам не нужно шагать целый километр от автобусной остановки, чтобы до него добраться.

- Согласно реестру маршрутов регулярных перевозок по территории Мурманской области, автобусы останавливаются именно на 49 километре, где и расположен туалет, а не на 50-ом, - сообщили «КП» в Мурманскавтодоре.

А вот кто будет заниматься обслуживанием «зала раздумий» - пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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