Неподалеку от Териберки появился новый туалет
Местным жителям и гостям Териберки теперь стало удобнее добираться до поморского села на берегу Северного Ледовитого океана. А все потому, по пути к нему поставили новый деревянный туалет. Он расположился возле остановки на 49-ом километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, где находится небольшой дачный поселок. Так что теперь путешественникам не придется думать, дотерпят ли они до конечной.
- Туалет открылся по инициативе администрации Териберки и местного Совета депутатов. Северяне просили построить уборную, ведь отсутствие туалета создает много затруднений, особенно в пути, - рассказал «КП» глава сельской администрации Роман Кузнецов.
Однако нашлись и те, кому такая идея пришлась не по душе из-за неудобного местоположения.
- Туалет поставили на 49 километре, а автобус останавливается на 50 километре. Зачем он тогда там нужен? – комментирует в соцсетях местный житель Алексей Власов.
Тем не менее, в «Мурманскавтодоре» «КП» объяснили, что уборная находится в правильном месте, и путешественникам не нужно шагать целый километр от автобусной остановки, чтобы до него добраться.
- Согласно реестру маршрутов регулярных перевозок по территории Мурманской области, автобусы останавливаются именно на 49 километре, где и расположен туалет, а не на 50-ом, - сообщили «КП» в Мурманскавтодоре.
А вот кто будет заниматься обслуживанием «зала раздумий» - пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU