"Сборная Снежногорска" сыграет в Высшей лиге КВН в марте

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:14:10+03:00

Еще два коллектива из Мурманской области будут шутить в лигах рангом ниже

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На днях в Сочи завершился международный фестиваль "КиВиН-2020", на котором стало ясно, кто из команд в каких лигах играет.

Больше всего удача улыбнулась "Сборной Снежногорска". Она уже второй год подряд будет выступать в Высшей лиге. Правда, в этот раз с новым названием - "Мурманск - столица Арктики". Уже известно расписание игры в "вышке". Нас ждут пять 1/8 финала, северяне сыграют в последней, которая состоится только 12 марта.

Соперниками наших земляков станут команды "Университет МФЮА – Город Питон" (Москва), "Я обиделась" (сборная НГУ, Новосибирск), "Планета Сочи" (Сочи).

Напомним: еще одни кавээнщики из Мурманской области, команда "Для вас", будет играть в Премьер-лиге. Поэтому их тоже увидим на Первом канале. А красавицы из "Ой, всё" по результатам "КиВиН-2020" попали в Международную телевизионную лигу МС КВН в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU