2020-01-26T14:24:25+03:00
Общество

Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Мурманске из-за метели

Экипажу и пассажирам пришлось лететь обратно в «Пулково»
Наталья ЛОБАНОВА
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Самолет вернется в заполярную столицу вечером 26 января. Фото: vk.com/mmk.aeroСамолет вернется в заполярную столицу вечером 26 января. Фото: vk.com/mmk.aero
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Погода в Мурманской области оставляет желать лучшего. 26 января утром, в Заполярье объявили штормовое предупреждение – из-за снегопада и порывистого ветра, который порой достигал 27 метров в секунду, пришлось даже перекрыть дорогу от Заозерска до Спутника. Не повезло не только автолюбителям, но и пассажирам воздушного транспорта - самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Мурманске из-за разбушевавшейся метели.

- Уважаемые пассажиры! В связи с плохими метеоусловиями на аэродроме «Мурманск» (сильный ветер, условия ограниченной видимости), экипаж рейса FV-6343 авиакомпании «Россия» принял решение уйти на запасной аэродром в «Пулково», - сообщили на официальном сайте воздушной гавани Мурманска.

Совершить посадку в столице Арктики самолет должен был в 10.55, но из-за капризов погоды пилотам пришлось лететь обратно в город на Неве. Как рассказали «КП» в справочной мурманского аэропорта, воздушное судно повторно отправится в заполярную столицу 26 января в 15.00 и прибудет ориентировочно к 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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