2020-01-25T20:48:12+03:00
Общество

Геологи обнаружили в Мурманской области кладезь платины и никеля

В мончегорском Поазе ценных металлов оказалось в два раза больше, чем ожидали
Наталья ЛОБАНОВА
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Горный массив в Заполярье оказался очень богат на платиноиды. Фото: indicator.ruГорный массив в Заполярье оказался очень богат на платиноиды. Фото: indicator.ru
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Летом прошлого года специалисты Росгеологии открыли новое месторождение полезных ископаемых на горном массиве Поаз, что находится под Мончегорском. Уже тогда ученые поняли, что запасов никеля и платины здесь очень много. Сейчас сотрудники «Северо-Западного производственно-геологического объединения» завершают полевые работы в Мурманской области, и их прогнозы довольно приятные.

- Мы ожидаем, что по результатам выполненных работ прогнозные ресурсы по никелю и металлам платиновой группы увеличатся вдвое по сравнению с планами госконтракта, – сообщил управляющий директор АО «Северо-Западное ПГО» Олег Васин. – Новые геологические данные по участку горного массива Поаз подтверждают его уникальность по платиноидам. Суммарно количество платины и палладия оцениваются нашими специалистами в 336 тонн. Это может стать хорошим вкладом в ресурсную базу региона.

Работы по контракту собираются завершить в декабре 2020 года. Исследования ведутся с 2018 года за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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