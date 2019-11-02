2019-11-02T02:52:45+03:00
Общество

Запасы никеля и платины под Мончегорском оказались в два раза больше, чем ожидали

Новое месторождение полезных ископаемых геологи обнаружили в Заполярье летом
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Если ожидания геологов верны, то это будет хорошим вкладом в ресурсную базу региона. Фото: vk.com/monchegorsk_forum.Если ожидания геологов верны, то это будет хорошим вкладом в ресурсную базу региона. Фото: vk.com/monchegorsk_forum.
Изменить размер текста:

Специалисты Росгеологии провели полевые работы в Мурманской области. По их прогнозам, в Мончегорском рудном районе никеля и металлов платиновой группы оказалось в два раза больше.

- По предварительной оценке, запасы никеля здесь составляют 1,6 млн тонн, меди - 1,18 млн тонн, а металлов платиновой группы - 724 тонн. Была изучена площадь свыше 11 квадратных километров, - сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгеологии.

Выяснилось, что летом специалисты обнаружили новое место с залежами металлов платиновой группы в районе горного массива Поаз в Мончегорске. Оценить верность геологических прогнозов еще предстоит, как и пройти экспертное подтверждение предполагаемых ресурсов. Но если ожидания геологов верны, то это будет хорошим вкладом в заполярный регион.

Сейчас начались исследования на платиноносных рифах в южной части рудного района. Завершение работ по госконтракту намечено на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для северян организуют автобусные экскурсии по ночному Мурманску
В Мурманске проходит первый чемпионат мира по спортивному «Брэйн рингу»
В Мурманске из окна девятиэтажного дома выпала девушка
Павел Кулижников привез в Мурманскую область две золотые медали с чемпионата России по конькобежному спорту
Северяне могут поддержать лучшего полицейского Мурманской области в финале конкурса «Народный участковый-2019»
Фонд поддержки животных отметит свое 10-летие в сквере в Мурманске
Онкобольную из Заполярного перевезли в больницу Мурманска на вертолете после резонанса в соцсетях
В Коле объявили войну автохламу
В Мурманске из окна многоэтажного дома выпал мужчина
В Мурманске наркоман напал на пенсионерку с перцовым баллончиком и украл сумку
Мурманск установил суточный рекорд по холоду
Овощной склад в Мурманске тушили пять часов
Жители Мурманской области больше любят мариновать помидоры, чем огурцы
«Проход открыт»: В Апатитах убрали забор на дорожке, ведущей из парка
Правительство компенсирует перевозчику убытки на ночной маршрут Мурманск – Аэропорт
Неизвестные от имени заместителя губернатора Мурманской области просят денег
Северянин "подарил" мошенникам больше 180 тысяч рублей
Мурманский спектакль «Дюймовочка» победил на международном фестивале
В промзоне Мурманска полыхает овощной склад
В Мурманской области два министра вышли на пенсию
В Мурманской областной научной библиотеке хотят создать планетарий