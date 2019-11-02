Запасы никеля и платины под Мончегорском оказались в два раза больше, чем ожидали

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-02T02:52:45+03:00

Если ожидания геологов верны, то это будет хорошим вкладом в ресурсную базу региона. Фото: vk.com/monchegorsk_forum.

Изменить размер текста: A A

Специалисты Росгеологии провели полевые работы в Мурманской области. По их прогнозам, в Мончегорском рудном районе никеля и металлов платиновой группы оказалось в два раза больше.

- По предварительной оценке, запасы никеля здесь составляют 1,6 млн тонн, меди - 1,18 млн тонн, а металлов платиновой группы - 724 тонн. Была изучена площадь свыше 11 квадратных километров, - сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгеологии.

Выяснилось, что летом специалисты обнаружили новое место с залежами металлов платиновой группы в районе горного массива Поаз в Мончегорске. Оценить верность геологических прогнозов еще предстоит, как и пройти экспертное подтверждение предполагаемых ресурсов. Но если ожидания геологов верны, то это будет хорошим вкладом в заполярный регион.

Сейчас начались исследования на платиноносных рифах в южной части рудного района. Завершение работ по госконтракту намечено на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU