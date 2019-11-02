Запасы никеля и платины под Мончегорском оказались в два раза больше, чем ожидали
Специалисты Росгеологии провели полевые работы в Мурманской области. По их прогнозам, в Мончегорском рудном районе никеля и металлов платиновой группы оказалось в два раза больше.
- По предварительной оценке, запасы никеля здесь составляют 1,6 млн тонн, меди - 1,18 млн тонн, а металлов платиновой группы - 724 тонн. Была изучена площадь свыше 11 квадратных километров, - сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгеологии.
Выяснилось, что летом специалисты обнаружили новое место с залежами металлов платиновой группы в районе горного массива Поаз в Мончегорске. Оценить верность геологических прогнозов еще предстоит, как и пройти экспертное подтверждение предполагаемых ресурсов. Но если ожидания геологов верны, то это будет хорошим вкладом в заполярный регион.
Сейчас начались исследования на платиноносных рифах в южной части рудного района. Завершение работ по госконтракту намечено на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU