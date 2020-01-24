2020-01-24T16:57:58+03:00
Происшествия

Последователи "Свидетелей Иеговы"* в Полярном в два раза уменьшили штрафы за незаконную деятельность

Мужчины знали, что организация запрещена в России, но все равно в ней участвовали
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчины не признали свою вину и от показаний отказались.Мужчины не признали свою вину и от показаний отказались.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В декабре 2019 года в Мурманске нашли последователей запрещенной в России организации "Свидетелей Иеговы"*. Спустя месяц в областном центре задержали ее руководителя.

Впрочем, не только в Мурманске есть эти религиозные последователи. Полярный районный суд уже вынес приговор двум таким северянам.

- Т. и М., действуя умышленно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, предпринимая меры конспирации, организовывали и проводили в Интернете с помощью конференц-связи коллективные религиозные культовые действия, в том числе изучали религиозную литературу о вероучении Свидетелей Иеговы, возносили молитвы богу Иегове, а также организовывали сбор денежных средств под видом пожертвований, - рассказали подробности в суде.

При этом обвиняемые не признавали свою вину и от показаний отказались. Хотя пояснили, что уже много лет являются приверженцами этой организации. И даже когда ее запретили, не отказались от своих взглядов.

Суд назначил северянам наказание в виде штрафа: Т. в размере 650 тысяч рублей, М. – в 600 тысяч рублей. Но потом приговор был смягчен с учетом того, что мужчины находились под стражей и под домашним арестом: до 350 и 300 тысяч рублей соответственно.

* "Свидетели Иеговы" - запрещенная с 2017 года в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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