2019-12-30T14:30:16+03:00
Происшествия

В Мурманске члены запрещенной в России организации свидетели Иеговы попали под уголовное дело

Запрещенное судом экстремистское объединение проводило проповеди и собрания
Мария ПАШЕНКОВА
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Деятельность свидетелей Иеговы в России запрещена.Деятельность свидетелей Иеговы в России запрещена.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Свидетели Иеговы* есть в разных странах, но не везде им разрешено существовать. Так, в России религиозную организацию признали экстремистской - решением Верховного Суда от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации были ликвидированы.

Только это не остановило особо рьяных приверженцев. Так, в Мурманске нашли иеговистов в организации "Центральная, Мурманск". У нее было как минимум пять адресов, где собирались северяне-последователи.

- Установленные следствием лица с апреля 2017 года по настоящее время осуществляли в Мурманске деятельность религиозного объединения. Проводили собрания, проповеди, распространяли религиозную литературу и доводили ее тексты до участников собраний, вовлекали новые лица в деятельность экстремистской организации, - уточнили в СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Сотрудники ФСБ уже установили тех, кто организовывал собрания иеговистов, проводил их и участвовал в них. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

* запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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