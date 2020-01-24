Жителю Мурманска, поехавшему по делам в Норвегию, пришлось ночевать на корабле

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:52:16+03:00

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На днях в Мурманской области разбушевалась метель, да так, что некоторые дороги пришлось перекрыть. Все, что оставалось делать – переждать, пока снегопад на пару со штормовым ветром утихнет. Правда, одному мурманчанину не слишком повезло – из-за капризов погоды 22 января он застрял в Норвегии и не мог вернуться домой.

- Нахожусь в Ботсфьорде, здесь ветер 27 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение. Дороги закрыли, так что не известно, сколько я еще здесь буду, - говорит северянин в видеоролике, который выложил в "ВКонтакте".

Знакомая мужчины рассказала «КП», где пришлось ночевать ее приятелю, и смог ли он в итоге благополучно добраться домой.

- Валера отправился в Норвегию по делам, и ему очень сильно повезло: проблема с ночевкой решилась быстро. Путника на время приютили русские моряки, ночь он провел на корабле. Дороги вскоре открыли, и в Мурманск он добрался спустя сутки, - объяснила Елена Ястребова.

Напомним: из-за метели по дороге в Териберку вызволяли 12 китайских туристов и 23 россиян.

Мурманчанин застрял в Норвегии из-за метели.Автор: Елена Ястребова

ИСТОЧНИК KP.RU