2020-01-23T16:06:48+03:00
Происшествия

В Мурманске задержали руководителя местного филиала "Свидетелей Иеговы"*

40-летний мужчина лично читал проповеди для участников запрещенной в России организации
Мария ПАШЕНКОВА
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40-летний мужчина знал, что его деятельность вне закона, но продолжал ее.40-летний мужчина знал, что его деятельность вне закона, но продолжал ее.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце декабря стало известно, что в Мурманске обнаружили действующую организацию "Свидетелей Иеговы"*, хотя еще в 2017 году Верховный суд запретил ее деятельность в России.

Оказалось, что в областном центре было как минимум пять квартир, где собирались последовали этой организации. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

А вот руководителя филиала в Мурманске задержали только спустя месяц. Им оказался 40-летний мужчина.

- Подозреваемый проводил собрания с участниками, лично возносил проповеди, распространял религиозную литературу и доводил ее тексты до участников собраний, вовлекал новые лица в деятельность экстремистской организации, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

* "Свидетели Иеговы" - запрещенная в России организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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