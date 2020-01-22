Жители Кировска жалуются на неточный прогноз погоды

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:41:15+03:00

Из-за того, что в городе нет подразделения УГМС, за осадками следит небольшая местная метеостанция

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Практически каждый житель Мурманской области, прежде чем выйти на улицу, смотрит прогноз погоды. А все потому, что метеоусловия меняются в Заполярье чуть ли не со скоростью света: совсем недавно царили морозы , затем наступила оттепель, а теперь ожидается метель. Официальные прогнозы погоды на Кольском полуострове составляет мурманский гидрометцентр, однако Кировск ссылаться на данные областных синоптиков может не всегда.

Местные жители, да и туристы жалуются, что прогнозы неточные.

- В Кировске нет подразделения мурманского УГМС, поэтому официальный мониторинг погодных условий ведется только по ближайшим Апатитам [несмотря на расстояние в 16 километров разница по погоде между городами огромная. - Ред.]. У нас в городе есть своя небольшая метеостанция Управления по делам ГОиЧС администрации Кировска, которая проводит свой прогноз, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии города горняков.

В гидрометцентре объяснили, что в Кировске все же есть автоматическая станция, которая принадлежит мурманскому УГМС, и она измеряет все основные метеорологические параметры, за исключением снега.

- Эта станция оснащена необходимыми датчиками. Там измеряется температура воздуха, атмосферное давление, сила ветра. Единственное, что не учитывают приборы - количество смешанных и твердых осадков, в том числе выпавший снег, - пояснила "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Так что за снегопадами северянам можно следить по местным прогнозам, а за морозами и ветром - по областным.

ИСТОЧНИК KP.RU