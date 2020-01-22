Жители Кировска жалуются на неточный прогноз погоды
Практически каждый житель Мурманской области, прежде чем выйти на улицу, смотрит прогноз погоды. А все потому, что метеоусловия меняются в Заполярье чуть ли не со скоростью света: совсем недавно царили морозы , затем наступила оттепель, а теперь ожидается метель. Официальные прогнозы погоды на Кольском полуострове составляет мурманский гидрометцентр, однако Кировск ссылаться на данные областных синоптиков может не всегда.
Местные жители, да и туристы жалуются, что прогнозы неточные.
- В Кировске нет подразделения мурманского УГМС, поэтому официальный мониторинг погодных условий ведется только по ближайшим Апатитам [несмотря на расстояние в 16 километров разница по погоде между городами огромная. - Ред.]. У нас в городе есть своя небольшая метеостанция Управления по делам ГОиЧС администрации Кировска, которая проводит свой прогноз, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии города горняков.
В гидрометцентре объяснили, что в Кировске все же есть автоматическая станция, которая принадлежит мурманскому УГМС, и она измеряет все основные метеорологические параметры, за исключением снега.
- Эта станция оснащена необходимыми датчиками. Там измеряется температура воздуха, атмосферное давление, сила ветра. Единственное, что не учитывают приборы - количество смешанных и твердых осадков, в том числе выпавший снег, - пояснила "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.
Так что за снегопадами северянам можно следить по местным прогнозам, а за морозами и ветром - по областным.
ИСТОЧНИК KP.RU