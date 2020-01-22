2020-01-22T16:41:15+03:00
Общество

Жители Кировска жалуются на неточный прогноз погоды

Из-за того, что в городе нет подразделения УГМС, за осадками следит небольшая местная метеостанция
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Областные синоптики не учитывают в прогнозах кировские снегопады. Фото: Надежда ПархоменкоОбластные синоптики не учитывают в прогнозах кировские снегопады. Фото: Надежда Пархоменко
Изменить размер текста:

Практически каждый житель Мурманской области, прежде чем выйти на улицу, смотрит прогноз погоды. А все потому, что метеоусловия меняются в Заполярье чуть ли не со скоростью света: совсем недавно царили морозы , затем наступила оттепель, а теперь ожидается метель. Официальные прогнозы погоды на Кольском полуострове составляет мурманский гидрометцентр, однако Кировск ссылаться на данные областных синоптиков может не всегда.

Местные жители, да и туристы жалуются, что прогнозы неточные.

- В Кировске нет подразделения мурманского УГМС, поэтому официальный мониторинг погодных условий ведется только по ближайшим Апатитам [несмотря на расстояние в 16 километров разница по погоде между городами огромная. - Ред.]. У нас в городе есть своя небольшая метеостанция Управления по делам ГОиЧС администрации Кировска, которая проводит свой прогноз, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии города горняков.

В гидрометцентре объяснили, что в Кировске все же есть автоматическая станция, которая принадлежит мурманскому УГМС, и она измеряет все основные метеорологические параметры, за исключением снега.

- Эта станция оснащена необходимыми датчиками. Там измеряется температура воздуха, атмосферное давление, сила ветра. Единственное, что не учитывают приборы - количество смешанных и твердых осадков, в том числе выпавший снег, - пояснила "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Так что за снегопадами северянам можно следить по местным прогнозам, а за морозами и ветром - по областным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мурманска обокрал 22 гаража при помощи самореза
Жительнице Североморска пришлось забирать свою кошку из отделения полиции
Жители Кировска жалуются на неточный прогноз погоды
Скрывавшегося сантехника-убийцу нашли в колонии Мурманской области
В Управление дорожного хозяйства Мурманска не могут найти дворников на зарплату в 40 тысяч рублей
На дороге в Териберку застряли еще 12 машин
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан объяснил, почему в Североморске не освятили купели
В Мурманской области объявили штормовое предупреждение
В общежитии Мурманска по неприятному запаху нашли тело пенсионерки
Столичные врачи поставили на ноги жительницу Мурманска с опухолью позвоночника
«Ветер усиливается»: На дороге в Териберку в снежный плен попали еще четыре автомобиля
В УГИБДД по Мурманской области назвали самый аварийный день недели и самое опасное для водителей время
Житель Полярного расплатился с судебными приставами благодаря друзьям
Музей истории в Коле переедет в новое здание к марту