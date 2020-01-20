2020-01-20T17:17:18+03:00
Общество

Оттепель принесет в Мурманскую область штормовой ветер и гололед

Ухудшение погодных условий сохранится до 23 января
Наталья ЛОБАНОВА
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Морозы в Кольском крае сменились метелью. Фото: pixabay.comМорозы в Кольском крае сменились метелью. Фото: pixabay.com
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После крещенских морозов в Мурманской области наступила оттепель. Но это всего лишь затишье перед бурей – по словам синоптиков, Заполярье накроет метель на пару с гололедицей.

- На Кольский полуостров приближается обширный и глубокий циклон с Запада. 21 января в Мурманской области ожидается порывистый ветер и повышение температуры воздуха до +1 градуса. 22 января выпадет снег, а ветер усилится до 22 метров в секунду, состояние дорог ухудшится, температура воздуха понизится. Днем 23 января метель должна утихнуть, - рассказала «КП» начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

В областном центре погода в ближайшие дни не лучше. В Мурманске так же ожидаются гололедица и штормовой ветер, а температура воздуха будет колебаться от -2 до -12 градусов.

Так что северянам стоит укутаться потеплее, а также быть очень внимательными и осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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