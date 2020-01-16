Жителя Мурманска поймали на обмене интимными фотографиями с маленькой девочкой
Увы, извращенцев, которые хотят интимной близости с несовершеннолетними, в Мурманской области хватает. Напомним: в Апатитах задержали мужчину, который совершал непотребство с маленькой девочкой.
Еще одного такого обнаружили в Мурманске. К счастью, с жертвой своей похоти он не успел пообщаться лично, только заманил ее в сеть всемирной паутины.
- По данным следствия, 3 января 2020 года мужчина совершил развратные действия в отношении малолетней: он отправил ей свои фотографии интимного содержания, а также получил в ответ от девочки сделанные ею по его просьбе фотографии аналогичного характера. Мужчина задержан благодаря взаимодействию с сотрудниками оперативных подразделений УМВД России по городу Мурманску, - уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.
Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Такая мера пресечения ему избрана на два месяца.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мурманчанину грозит до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU