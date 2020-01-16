Жителя Мурманска поймали на обмене интимными фотографиями с маленькой девочкой

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:24:21+03:00

Ближайшие два месяца мужчин будет находиться под домашним арестом

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Увы, извращенцев, которые хотят интимной близости с несовершеннолетними, в Мурманской области хватает. Напомним: в Апатитах задержали мужчину, который совершал непотребство с маленькой девочкой.

Еще одного такого обнаружили в Мурманске. К счастью, с жертвой своей похоти он не успел пообщаться лично, только заманил ее в сеть всемирной паутины.

- По данным следствия, 3 января 2020 года мужчина совершил развратные действия в отношении малолетней: он отправил ей свои фотографии интимного содержания, а также получил в ответ от девочки сделанные ею по его просьбе фотографии аналогичного характера. Мужчина задержан благодаря взаимодействию с сотрудниками оперативных подразделений УМВД России по городу Мурманску, - уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Такая мера пресечения ему избрана на два месяца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мурманчанину грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU