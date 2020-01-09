Жителей Мурманска зовут на новогодний субботник

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:52:27+03:00

Новогодний мусор, который не смогли донести до контейнеров, зовут убрать добровольцев. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

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Новогодние праздники – это всегда красиво и… мусорно. Увы, от атрибутов зимних каникул слишком много отходов, а далеко не все северяне готовы соблюдать чистоту за пределами своей квартиры. Именно поэтому волонтеры Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» зовут жителей Мурманска на субботник.

- На Чистом ручье, где мы осенью навели порядок, снова печальная картина: остатки фейерверков, бутылки из-под шампанского, мишура и прочий оставшийся после праздников мусор. Ждем всех желающих в 12.00 12 января у МакАвто. При себе иметь хорошее настроение, - обращается к северянам руководитель «Чистой Арктики» Екатерина Макарова.

Для добровольцев волонтеры приготовят горячие напитки, вкусные угощения и дипломы об участии. Запись в волонтерскую книжку гарантирована. Кстати, будущим абитуриентам, участвующим в акциях «Чистой Арктики», при поступлении в Мурманский арктический государственный университет добавляют 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Кстати, этот субботник не единственный в Мурманской области. В Апатитах эковолонтеры объявили флешмоб #чистыеапатиты. Жителей просят помочь своим землякам донести пиротехнику до контейнера.

ИСТОЧНИК KP.RU