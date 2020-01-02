2020-01-02T12:56:09+03:00
Общество

В Мурманске запустили новогодний флешмоб по уборке

Северянам предлагают собрать мусор, который остался после празднования
Мария ПАШЕНКОВА
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Не все, кто весело встретил Новый год, нашли в себе силы убрать за собой. Фото: Уборочка51Не все, кто весело встретил Новый год, нашли в себе силы убрать за собой. Фото: Уборочка51
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Хлопушки, фейерверки, народные гулянья, - это все, конечно, весело, но послевкусие от такой встречи Нового года обычно не очень. Ведь далеко не все, кто отмечал на улице, убрал за собой. Многие понадеялись на работу дворников.

К счастью, есть те, кому не лень навести чистоту и порядок. Так, авторы проекта "Уборочка51" предлагают северянам поучаствовать во флешмобе.

- Давайте поможем году свиньи окончательно нас покинуть! Присоединяйтесь к флешмобу: "Праздник к нам приходит". Две минуты вашего времени подарят городу новогоднее настроение! Не поленитесь, помогите тем, у кого не хватило сил донести пиротехнику до контейнера! Выкладывайте фото до и после и прикрепляйте хештег #чистыеапатиты. Вместе поможем городу стать чище, - пишут авторы проекта.

Кстати, не только в Апатитах можно его провести. В других городах Мурманской области тоже можно навести порядок. Было бы желание!

ИСТОЧНИК KP.RU

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