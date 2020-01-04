За новогодние праздники в Мурманске задержали двух желающих бесплатно выпить

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:21:14+03:00

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Организовать богатый блюдами и напитками новогодний стол – дело не из дешевых. Например, ранее «КП» сообщала о ценах на шампанское в Мурманске. Но финальная сумма в чеке после покупок к празднику не должна толкать на преступление. Так, мурманские росгвардейцы уже дважды выезжали по «тревоге» в крупные магазины города. В гипермаркете Октябрьского района 65-летний северянин почти пронес мимо кассы бутылку коньяка, правда, помешали сотрудники, вызвавшие полицию. Второй выезд состоялся в магазин Первомайского района - здесь за помощью обратилась руководитель торговой точки. Женщина рассказала, что по камерам заметили молодого человека, который спрятал продукты и бутылку спиртного под одежду. Выйти на улицу злоумышленник не успел. 35-летнего северянина задержали и доставили в полицию.

- В настоящее время в отношении правонарушителей сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкие хищения, - прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

В ноябре мончегорец за один «рейд» ограбил 15 магазинов и попался на шестнадцатом.

ИСТОЧНИК KP.RU