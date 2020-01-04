2020-01-04T16:21:14+03:00
Происшествия

За новогодние праздники в Мурманске задержали двух желающих бесплатно выпить

Пенсионер пытался вынести из магазина коньяк, молодой северянин – еду и спиртное
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Мурманчане хотели выпить на халяву.Мурманчане хотели выпить на халяву.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Организовать богатый блюдами и напитками новогодний стол – дело не из дешевых. Например, ранее «КП» сообщала о ценах на шампанское в Мурманске. Но финальная сумма в чеке после покупок к празднику не должна толкать на преступление. Так, мурманские росгвардейцы уже дважды выезжали по «тревоге» в крупные магазины города. В гипермаркете Октябрьского района 65-летний северянин почти пронес мимо кассы бутылку коньяка, правда, помешали сотрудники, вызвавшие полицию. Второй выезд состоялся в магазин Первомайского района - здесь за помощью обратилась руководитель торговой точки. Женщина рассказала, что по камерам заметили молодого человека, который спрятал продукты и бутылку спиртного под одежду. Выйти на улицу злоумышленник не успел. 35-летнего северянина задержали и доставили в полицию.

- В настоящее время в отношении правонарушителей сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкие хищения, - прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

В ноябре мончегорец за один «рейд» ограбил 15 магазинов и попался на шестнадцатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске детям бесплатно покажут советские новогодние мультики
За новогодние праздники в Мурманске задержали двух желающих бесплатно выпить
1 января в Мурманской области санавиация спасла малыша с диабетом
В Кандалакше за 8 часов до Нового года пропал 15-летний подросток
В Мурманской области из-за сильного ветра перекрыли дорогу Кола - Серебрянские ГЭС
Аттракционы с Кольского проспекта в Мурманске переехали в Воронеж
КАРАКУЛЬ — В МОДЕ!
Смертельный обгон: Под Пиренгой вылетевшая на встречку иномарка унесла жизни двух человек
В Енском машинист вывез на лопате пса, которого сбил поезд
Митрополит Мурманский и Мончегорский подарил Спасу-на-Водах икону, помогающую против пьянства
Глава Кандалакшского района в костюме Деда Мороза поздравил с Новым годом 11 детей
В Мурманске под Новый год пропала 31-летняя женщина в черном
В Мурманске – январская оттепель, а в Баренцевом море штормит
#СНовЫмГодом: В администрации Мурманска объяснили, почему у новой световой конструкции снова проблемы с переносом
С болгарского судна, шедшего из Мурманска, пропали два моряка
Новогодняя ночь в одном из баров Мурманска закончилась массовой потасовкой
В новогоднюю ночь мурманские маршрутчики подняли стоимость проезда в 1,5 раза
Жители улицы Мурманская: "Нам пообещали свет, а его нет"
В Мурманске запустили новогодний флешмоб по уборке
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
В Мурманске ради годовалого малыша, для которого надо собрать 156 миллионов рублей, пройдет флешмоб
Стало известно, где в Мурманске построят новое здание ФСБ за 1,2 миллиарда рублей
В Мурманске задержали 28-летнего наркоторговца, который хранил и сбывал гашиш
В Мурмашах пропала 16-летняя девушка с серыми глазами
12 января в Мурманске встретят первые лучи солнца