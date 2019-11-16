2019-11-16T13:50:04+03:00
Происшествия

Рецидивист из Мончегорска ограбил 15 магазинов, а в 16 его взяли с поличным

Всего он обогатился на 83 тысячи рублей
Лидия АРСТОВА
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Мужчина награбил на 83 тысячи рублей прежде, чем попался.Мужчина награбил на 83 тысячи рублей прежде, чем попался.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Есть такая поговорка: «Жизнь не учит». Очевидно, о ней не слышал житель Мончегорска. 33-летний северянин вышел на свободу из мест лишения свободы в апреле и уже в начале лета принялся за старое - грабить магазины в родном Мончегорске, а также в Оленегорске и Мурманске. На «охоту» злоумышленник выходил 16 раз, но последний оказался не удачным. Прокуратура утвердила обвинение в отношении многократно судимого мончегорца.

- В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к 16 эпизодам преступной деятельности. Мужчина обвиняется в совершении 15 преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 158 УК РФ «Кража» и еще одной попытки повторить свой подвиг, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сумма украденного товара превысила 83 тысячи рублей. Сейчас мужчина находится под стражей. За каждое преступление северянину грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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