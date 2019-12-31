2019-12-31T09:05:42+03:00
Общество

По Мурманску начал курсировать новогодний троллейбус

Водитель с кондуктором стали Дедом Морозом и Снегурочкой и дарят пассажирам хорошее настроение
Наталья ЛОБАНОВА
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Новогодний троллейбус будет ходить все праздничные дни. Фото: Надежда ПархоменкоНовогодний троллейбус будет ходить все праздничные дни. Фото: Надежда Пархоменко
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В такси ездить, может, и удобнее, зато не так весело как в общественном транспорте. Особенно, если по заснеженным улицам Мурманска начал ходить новогодний троллейбус, который точно поднимет праздничное настроение.

- Нарядного «рогатого» украсили неоновой подсветкой, снежинками и сверкающей надписью «С Новым годом!». Водитель перевоплотился Дедом Морозом, а кондуктор стала Снегурочкой. Пассажиры реагируют отлично, в троллейбусе царит добрая атмосфера, люди радуются, улыбаются. Детям тоже очень нравится такое новогоднее волшебство. Праздничные троллейбусы №4 и №3 будут курсировать по городу вплоть до 14 января, - рассказал «КП» генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Так что покататься на симпатичном «рогатом» успеет каждый мурманчанин.

К слову, в ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт продолжит ходить в областном центре: по заполярной столице будут курсировать автобус №18, троллейбус №6 и №4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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