Новый год-2020 в Мурманске: Праздничный график работы мед- и госучреждений, экстренных служб

Осталось поработать всего пару дней, и будем наслаждаться отдыхом на длинных новогодних каникулах. Правда, пока одних ждет наслаждение бездельем, другим придется нести трудовую вахту. Не дай бог, кто-то заболеет или прорвет трубу. Мы составили график, как будут работать спецслужбы на этих праздниках.

Для тех, кто рулит

Экзаменационное и регистрационное отделения ГИБДД 1 - 3, 5 - 8 января не работают.

Прием по вопросам выдачи/замены водительских удостоверений, регистрации на экзамен и изготовление водительских удостоверений после экзаменов, а также регистрация транспортных средств будут идти

4 января с 9.00 до 16.00 без перерыва на обед. Сотрудники ГИБДД напоминают, что получить госуслуги по линии Госавтоинспекции можно и на Едином портале государственных услуг. Телефон для справок экзаменационного отделения 40-63-93, регистрационного отделения - 40-63-88.

За границу

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске 30 декабря будет работать с 10.00 до 15.00, 31 декабря - с 10.00 до 12.00, с

1 по 5, 7 января - выходные дни, 6 и 8 января - с 9.00 до 16.00. Консульство Финляндии будет закрыто 1, 2, 6 и 7 января.

В новогодние праздники с 1 по 8 января визовые центры закрыты, кроме 6 числа, когда прием будет идти с 9.00 до 14.00. Также попасть в финский центр можно будет 31 декабря с 9.00 до 16.00, но только на выдачу готовых решений.

Когда «Ай, болит!»

В новом году желаем вам только здоровья! Но если вдруг кольнет или заноет, обратитесь к врачу.

31 декабря в поликлиниках города будет сокращенный на час рабочий день. 3, 4, и 6 января они будут открыты с 9.00 до 15.00 часов, прием вызовов врача на дом будет идти с 9.00 до 12.00. А вот 1, 2, 5, 7 и 8 января - выходные.

Дополнительно в праздничные дни с 10.00 до 12.00 будут дежурить узкие специалисты. 4 января в Мурманской городской детской поликлинике № 1 - врач-оториноларинголог, в Мурманской городской детской поликлинике № 4 - хирург. 6 января в детской поликлинике № 5 - оториноларинголог.

Стоматологическая служба тоже будет работать, но в конкретные дни

1 января с 12.00 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи № 2 (пр. Героев- североморцев, 56);

2 января с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделение № 1 (пр. Ленина, 78) и детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8), с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи № 2 (пр. Героев-североморцев, 56);

3 января с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделение № 3 (ул. Буркова, 17); с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи № 2 (пр. Героев-североморцев, 56);

4 января с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 2 (пр. Кольский, 149а); с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи № 2 (пр. Героев-североморцев, 56);

5 января с 9.00 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи № 2 (пр. Героев- североморцев, 56);

6 января с 9.00 до 15.00 - детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8); стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56), стоматологическое отделение городской поликлиники № 2 (пр. Кольский, 149а) - с 9.00 до 15.00, с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи № 2 (пр. Героев-североморцев, 56);

7 января с 9.00 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи № 2 (пр. Героев-североморцев, 56);

8 января с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделения № 3 (ул. Буркова, 17), с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи № 2 (пр. Героев-североморцев, 56).

Вам посылка

31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по установленному графику - на час меньше, 1, 2 и 7 января - выходные. 3, 4, 5, 6 и 8 января выдавать посылки и принимать письма будут в обычном режиме.

В праздничные дни выплата пенсий производится с учетом режима работы почтовых отделений. С 3 января они работают в обычном режиме, поэтому выплата пенсий и их доставка на дом будет производиться как всегда - с 3 числа. 7 января - праздничный нерабочий день, выплаты за эту дату будут доставлены получателям досрочно - 6 января. В остальные дни доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме, по графику.

Караул! Потоп

Если случится коммунальная беда, можно позвонить по телефону 051 (при условии, что служба относится к вашему дому). Звонки принимаются все праздники в круглосуточном режиме.

Тонкая линия

Несмотря на праздники, пограничные пункты пропуска сохранят прежний график работы. «Салла» и «Лотта» (российско-финляндский участок границы) - с 8.00 до 22.00, «Борисоглебск» (российско-норвежский участок границы) - с 9.00 до 23.00.

Дела документальные

Нужны важные бумаги? Это в многофункциональные центры. 31 декабря отделения работают с 10.00 до 15.00, с 1 по 8 января - выходные, а с 9 января - в обычном режиме.

Загс 28 декабря работает по обычному графику - с 9.00 до 16.00, с 13.00 до 14.00 обед. 29 - 31 декабря и 1 - 2, 5 - 8 января - выходные дни, 3 и 4 декабря будет работать отдел регистрации смерти с 9.00 до 15.00 без перерыва.

Когда надо быстро

Напоминаем: если случилась беда, то необходимо немедленно звонить в «Службу спасения» по телефонам: 01 и 112.

Звонок в полицию:

02 - дежурная часть УМВД России по городу Мурманску;

40-76-10 - отдел полиции № 1 (Октябрьский округ);

40-61-10 - отдел полиции № 2 (Ленинский округ);

40-60-10 - отдел полиции № 3 (Первомайский округ).

Особый подарок

Учреждения УФСИН России по Мурманской области переходят на усиленный режим работы, поскольку друзья и родственники осужденных стараются порадовать их и присылают большое количество посылок и передач.

- Убедительно просим родственников заблаговременно обращаться в учреждения с передачами и вовремя отправлять посылки, не откладывая на последние дни декабря, чтобы осужденные гарантированно получили их до наступления Нового года. Напоминаем о запрете вкладывать в гостинцы мобильные телефоны и комплектующие к ним, а также дрожжи и тем более наркотики, - обращаются к северянам сотрудники ведомства.

В связи с праздниками меняется и график приема передач. Ознакомиться с ним можно на сайте 51.fsin.su.

Дай лапу

И братья наши меньшие на праздниках могут захворать. Куда обратиться, если это случится?

Мурманская городская ветеринарная лечебница будет работать не все праздничные дни.

Ветеринарный кабинет на ул. Шабалина, 45:

28 декабря - с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 29, 31 декабря, 1 - 8 января - выходные, 30 декабря - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Ветеринарный кабинет на ул. Осипенко, 8:

28 декабря - с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 30 декабря - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 31 декабря - 2 января, 4 - 5, 7 - 8 января - выходные, 3, 6 января - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Мурманская горветлечебница, ул. Книповича, 51а:

28 декабря - с 9.00 до 19.00, 30 декабря - с 10.00 до 20.00, 29, 31 декабря, 1 - 2, 5, 7 января - выходные; 3, 4, 6, 8 января - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Мы поедем, мы помчимся

31 декабря все автобусы и троллейбусы работают до полуночи;

маршруты № 10А, 18, 24 работают по расписанию «Будни».

Маршрут по городскому кладбищу будет работать 28, 29 декабря и 4, 5, 7 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января троллейбусы № 4, 6 и автобус

№ 18 работают по специальному расписанию, с которым можно ознакомиться в разделе «Новости» на сайте murmansk-trolleybus.ru.

1 января троллейбусы и автобусы № 10А, 18, 24, 27, 33 работают по специальному расписанию «01 января» (автобусный маршрут № 27 работает по маршруту ул. Крупской - ул. М. Гаджиева), автобусы № 5 и 19 - по расписанию «Зима. Воскресенье», автобусы № 3Т, 4Т, 6Т, 7Т, 1, 11, 25, 29 не работают. Со 2 по 8 января троллейбусы и автобусы

№ 5, 10А, 18, 19, 24, 27, 33Р работают по расписанию «Зима. Воскресенье», автобус № 7Т - по действующему расписанию, автобусы № 3Т, 4Т, 6Т - по специальному расписанию.