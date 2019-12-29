2019-12-29T15:56:33+03:00
Общество

Андрей Чибис назвал чреду увольнений в минприроды Мурманской области наведением порядка

Отделы дублировали друг друга, да и другого бардака хватало
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис объяснил увольнения в ведомстве необходимостью. Фото: old.murman.tvАндрей Чибис объяснил увольнения в ведомстве необходимостью. Фото: old.murman.tv
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После того, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил состав нового правительства, прошло два месяца. Напомним: по велению главы региона в «белом доме» появились и новые люди, и новые ведомства. Однако скандал разгорелся только вокруг министерства экологии и природных ресурсов Мурманской области.

В ведомстве прошла чреда увольнений, а оставшиеся без работы сотрудники пошли в суды. Среди них оказался даже экс-министр Дмитрий Руусалеп. Конечно, корнем зла стала Анна Багрова, которая заняла его место, а скандальную ситуацию комментировать не торопилась. Сегодня, 29 декабря, Андрей Чибис прокомментировал организационно-штатные мероприятия в минприроды региона.

- Нам нужно эффективное министерство природных ресурсов, эффективное не значит раздутое. Сейчас некоторые отделы дублируют работу друг друга. Когда мы стали изучать работу ведомства, много чего вскрылось. Только кадровыми решениями все не обойдется. Бардака хватало, сейчас мы наводим порядок, - отметил Андрей Владимирович.

Что до увольнений, то с юридической точки они правильны – это доказывают суды, которые проигрывают бывшие сотрудники министерства. Впрочем некоторые пишут заявления по собственному желанию. Например, как заместитель руководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Виктор Петров, который назвал злом рисковать Сейдозером ради большого турпотока.

- Какой это руководитель, который не работал на месте? Он сидит в офисе в Апатитах и не ездит на охраняемые территории. Пристроил свою супругу, - отметил Андрей Чибис. – А надо, чтобы министерство и дирекция работали эффективно, четко выполняли задачи, делали свою работу, любя. У нас, действительно, уникальная природа, и надо сделать все, чтобы ее сберечь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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