72-летний житель Ковдора угрожал соседке топором

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-29T15:30:38+03:00

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В последнее время топор набирает популярность у жителей Мурманской области. Напомним: несколько дней 61-летний житель Умбы зарубил знакомую, которая спрятала от него в холодильнике бутылку водки. А теперь еще одна северянка едва не повторила ее судьбу. В полицию Ковдора получила сообщение о скандале между соседями.

Звонившая женщина рассказала правоохранителям, что вечером к ней на огонек заглянул пьяный 72-летний сосед. Они поссорились, мужчина начал угрожать ей топором. Разбушевавшегося пенсионера задержали и доставили в полицию, где он во всем признался. Свой поступок злоумышленник объяснил опьянением.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает два года лишения свободы. В отношении северянина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU