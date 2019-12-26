2019-12-26T12:27:33+03:00
Происшествия

61-летний житель Умбы зарубил топором знакомую из-за бутылки водки

Мужчине грозит лишение свободы до 15 лет
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянин решил прибегнуть к физической расправе. Фото: СК по Мурманской областиСеверянин решил прибегнуть к физической расправе. Фото: СК по Мурманской области
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Ссоры на пьяную голову обычно ничем хорошим не заканчиваются. А в некоторых случаях даже приводят к смерти.

- 24 декабря 61-летний житель Умбы вместе со своей 59-летней приятельницей распивал спиртное у нее в квартире на улице Совхозной. В какой-то момент женщина начала убирать бутылку водки в холодильник, мужчина разозлился - он хотел продолжить выпивать. Северянин не стал улаживать конфликт словесно, взял топор и ударил им свою знакомую несколько раз по голове, - рассказала «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Женщина скончалась от полученных ран на месте. Тело северянки на кухне обнаружил местный житель, который в тот же день зашел к ней в гости.

На место происшествия сразу же выехали следователи и сотрудники полиции, которые осмотрели обстановку, собрали улики и нашли предполагаемое оружие – топор. Подозреваемого задержали в той же квартире.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Ему светит до 15 лет лишения свободы. Сейчас северянина собираются заключить под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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