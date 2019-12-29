2019-12-29T14:29:34+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области с супругой поздравили детей в «Берегине» с наступающим Новым годом

Также Андрей и Евгения Чибис побывали в областном специализированном Доме ребенка
Лидия АРСТОВА
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Чета Чибис поздравила детей, оказавших в трудной жизненной ситуации, с наступающим праздником. Фото: Правительство Мурманской областиЧета Чибис поздравила детей, оказавших в трудной жизненной ситуации, с наступающим праздником. Фото: Правительство Мурманской области
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Каждый ребенок в канун Нового года непременно ждет подарки от Деда Мороза. Но, к сожалению, не все малыши находят желаемые игрушки под елкой. Но мир не без добрых людей. Напомним: под занавес 2019-го жители Мурманской области сотворили новогоднее чудо для 160 подопечных пяти детских домов.

Накануне Нового года губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой Евгенией навестили воспитанников социального приюта «Берегиня» в Кильдинстрое и Мурманского областного специализированного Дома ребенка. Ребята подготовили для высоких гостей театрализованное представление «Восточная сказка». Андрей и Евгения Чибис вручили ребятам новогодние подарки, которые собрали в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо».

Для ребят из специализированного Дома ребенка главным сюрпризом стал сенсорно-динамический зал «Дом Совы» - набор устройств для тренировки в форме игры двигательных и тактильных функций.

- Вы не относитесь ни к работе, ни к детям формально, вы вкладываете в свое дело душу. То, что вы делаете, дорогого стоит. Спасибо вам! – поблагодарил Андрей Владимирович коллективы социальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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